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방사청·ADD, 국내개발 무인기용 항공엔진 시제 최초공개

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이한솔 기자

승인 : 2026. 07. 07. 14:07

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5500파운드급 터보팬·1400마력급 터보프롭 공개
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1400마력급 터보프롭 엔진. /방위사업청
방위사업청과 국방과학연구소(ADD)가 7일 국내개발 중인 무인기용 항공엔진 시제를 최초 공개했다.

이날 방사청·ADD는 한화에어로스페이스 등 국내 기업과 협업해 개발하고 있는 5500파운드급 터보팬 엔진과 1400마력급 터보프롭 엔진 시제를 최초 공개하는 행사를 개최했다.

5500파운드급 터보팬 엔진은 유인 전투기와 함께 유무인 전투기 복합 체계를 완성할 협업 무인전투기에 적용될 수 있다. 1400마력급 터보프롭엔진은 차세대 무인정찰기에 적용할 수 있도록 개발하고 있다.

무인기용 항공엔진은 미사일기술통제체제, 국제무기거래규정, 수출관리규정 등 각종 규제를 통해 관련 기술 이전과 수출을 엄격히 통제받고 있다. 많은 예산을 투자하더라도 쉽게 해외로부터 도입할 수 없는 기술이라고 방사청은 설명했다.

방사청과 ADD는 2019년부터 5500파운드급 터보팬 엔진 연구개발을 시작했다. 2021년엔 1400마력급 터보프롭 엔진 연구 개발에도 착수했다. 그간 미사일용 단수명 엔진을 우리 기술로 개발해왔지만 장기간 반복 운용할 수 있는 항공기용 장수명 엔진을 우리 손으로 만들어 낸 것은 이번이 처음이다.

특히 고온·고압 환경에서도 장기간 사용할 수 있는 내열소재·부품을 국내 정밀주조 기술로 개발하고, 최신 열 차폐 코팅 기술까지 개발해 적용하는 등 국내 최초 장수명 항공 엔진으로의 핵심기술을 확보했다는 점에서 의미가 있다고 방사청은 설명했다.

향후 실시된 지상시험을 통해 성능검증을 거쳐 후속 연구개발 사업을 통해 신뢰성을 향상시킬 방침이다.

방사청은 외산 엔진이 장착된 KF-21과는 달리 차세대 유인전투기에는 국산 엔진을 적용하는 것을 목표로 2041년까지 개발할 계획이다. 이를 위해 산업부와 우주항공청과 함께 범정부 차원의 개발계획을 수립했고, 올해 일부 핵심기술 개발을 시작으로 2028년 본사업 착수를 목표로 하고 있다.

정기영 방사청 미래전략사업본부장은 "방사청은 K-방산의 마지막 퍼즐 조각이라 할 수 있는 항공엔진 개발을 위해 정책적 지원과 예산 확보에 최선을 다할 것"이라며 "연구개발 혁신을 통해 기술 주권을 확보하고 방위산업 대전환과 방산 4대 강국 진입을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
이한솔 기자

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