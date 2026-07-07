대동, 튀르키예 투모산에 400억 규모 트랙터 파워트레인 공급

7월 초도 샘플 선적 시작으로 2027년 상반기 본격 양산 목표

1 0 대동이 지난 6일 대동이 지난 6일 서울 서초구 서울사무소에서 튀르키예 투모산과 트랙터 파워트레인 공급계약을 체결했다. 할림 토순(Halim Tosun) 투모산 부대표(왼쪽부터)과 문희진 대동 GBD사업본부장이 기념촬영을 하고 있다.

대동은 튀르키예 대표 농기계 기업 투모산(TUMOSAN)과 400억원 규모의 트랙터용 파워트레인 공급 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.이번 계약은 대동의 트랙터 개발·생산 역량을 기반으로 엔진, 미션, 차축을 통합한 파워트레인 솔루션을 해외 트랙터 전문 제조사에 공급하는 첫 사례다. 기존 완제품 중심의 해외사업을 핵심 부품·모듈 공급 영역으로 확장하고, 글로벌 부품 사업의 안정적인 레퍼런스를 확보했다는 점에서 의미가 있다.대동이 공급할 파워트레인은 45마력, 50마력, 57마력 등 총 3개 모델이다. 파워트레인은 트랙터의 동력 생성과 전달을 담당하는 핵심 구동 시스템이다. 대동은 이달 초 초도 샘플 선적을 시작으로 현지 테스트를 거쳐 2027년 초부터 본격적인 양산 공급에 들어갈 계획이다.이번 계약은 대동이 유럽 환경 규제 변화에 선제적으로 대응한 결과다. 튀르키예가 2022년부터 유럽 배기가스 규제 기준인 '유럽연합(EU) 스테이지 5(Stage V)'를 도입하면서 현지 농기계 제조사들의 규제 대응 수요가 확대된 가운데, 투모산 역시 인증 기반의 파워트레인 솔루션 확보를 추진해왔다. 대동은 스테이지 5 인증 엔진과 미션·차축을 포함한 통합 파워트레인 솔루션을 제안해 인증·설계·양산 역량을 인정받으며 이번 계약을 성사시켰다.강덕웅 대동 유럽법인장은 "이번 공급은 대동의 엔진 기술력뿐만 아니라 미션과 차축을 아우르는 통합 파워트레인 역량이 글로벌 시장에서 인정받은 성과"라며 "유럽 환경규제 등 글로벌 시장 변화에 선제적으로 대응해 온 제품 경쟁력을 바탕으로 해외 주요 농기계 제조사와의 전략적 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.