TJ미디어 ‘방대방 노래대결’ 100만회 돌파…9개월만에 1000%↑

[이미지자료] TJ미디어 ‘방대방 노래대결’, 누적 100만 회 돌파·이용률 1,000% 급증… 새로운 노래방 문화 구축 1

TJ미디어는 3시리즈(A3·P3) 반주기에 탑재된 '방대방 노래대결'의 누적 이용 건수가 100만회를 돌파했다.7일 TJ미디어에 따르면 방대방 노래대결의 실제 대결 수는 지난해 8월 대비 올해 5월 기준 1000% 이상 증가했다. 이 같은 기록은 업계에서도 이례적이라는 평가를 보이고 있다.지난해 출시 이후 지속적인 상승세를 유지해 온 가운데 최근 수개월간 증가 폭이 더욱 가팔라지며 연속 최고치를 기록하고 있다.해당 기능은 기존의 노래방 이용 방식을 근본적으로 확장한 것으로 혼자 또는 일행과 노래를 부르던 전통적인 방식에서 벗어나 전국 각지의 노래방 이용자들이 실시간으로 노래 대결을 펼칠 수 있도록 설계됐다.노래에 경쟁과 게임 요소를 결합해 재미와 몰입도를 높인 것이 특징인데 노래방을 '노래만 부르는 공간'이 아닌 '각지의 노래방을 하나로 잇는 엔터테인먼트 공간'으로 재정의하고 있다는 평가를 받고 있다.앞서 지난 5월 3시리즈 이용자를 대상으로 실시한 설문조사에서도 방대방 노래대결 기능 업데이트에 대한 높은 만족도가 확인됐다.업계에서는 '방대방 노래대결'이 노래방 시장 전체의 활성화를 이끌고 있다는 분석도 나온다. 이는 체류 시간 증가와 재방문 빈도 상승으로 이어져 노래방 업주들의 실질적인 매출 향상에 긍정적 영향을 미칠 전망이다.TJ미디어 관계자는 "앞으로도 이용자에게는 더 즐거운 경험을, 업주에게는 실질적인 도움이 될 수 있도록 노래방 문화를 함께 만들어 나가겠다"고 말했다.