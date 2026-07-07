사진_동화일렉트로라이트, 글로벌 배터리사 ESS 전해액 공급 계약 체결…美 생산 후 현지 납품_20260707 0 동화일렉트로라이트 테네시 생산기지 전경. /동화일렉트로라이트

동화기업 계열사 동화일렉트로라이트가 글로벌 배터리 기업을 대상으로 ESS(에너지저장장치) 배터리용 전해액 공급 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.이번 계약은 비밀 유지 협약에 따라 고객사명과 계약 규모 등 구체적인 내용은 공개되지 않는다. 해당 물량은 미국 테네시 공장에서 생산돼 고객사 현지 생산기지로 납품될 예정이다.이번 계약으로 동화일렉트로라이트 미국 공장은 순수 전기차(BEV)와 친환경 자동차에 이어 ESS용 전해액까지 수주하며 생산 제품군을 확대했다. 배터리 핵심 수요처를 아우르는 맞춤형 제품 포트폴리오를 완성, 고객사별 요구에 유연하게 대응할 수 있는 기반을 마련했다.앞서 동화일렉트로라이트는 지난해 글로벌 배터리 제조사와 말레이시아 공장 생산분의 ESS용 제품을 고객사 구매 보장 조건으로 공급 계약을 체결한 바 있다.여기에 전기차 수요 둔화 속 산업의 돌파구로 떠오른 ESS 분야에서 이번 계약 물량을 추가로 확보하며 수익 창출의 기반을 더욱 견고히 다지게 됐다.김형남 동화일렉트로라이트 영업본부장은 "산업 내 성장세가 두드러지는 ESS 분야에서의 경쟁력 확보로 글로벌 시장에서의 영향력을 한층 확대할 도약의 발판을 마련했다"며 "배터리 산업의 전 영역을 아우르는 포트폴리오를 갖춰 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.