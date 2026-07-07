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‘야구에 산다’에 소개된 SK매직 ‘메가 아이스 얼음정수기’ 호평

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이철현 기자

승인 : 2026. 07. 07. 16:20

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[첨부 이미지] SBS 스브스스포츠 ‘야구에 산다’에 소개된 SK매직 ‘MEGA ICE 얼음정수기’
스브스 스포츠 '야구에 산다'에 소개된 SK매직 'MEGA ICE 얼음정수기'. /SK인텔릭스
SK인텔릭스가 유튜브 채널 '스브스 스포츠'의 '야구에 산다'에서 SK매직의 신제품 '메가 아이스(MEGA ICE) 얼음정수기'를 선보였다.

7일 SK인텔릭스에 따르면 해당 프로그램은 야구 팬들 사이에서 높은 인기를 얻고 있는 스포츠 콘텐츠로 이번에 200회 특집을 맞아 다양한 볼거리와 이벤트를 마련해 시청자들의 관심을 받았다.

총 3회에 걸친 라이브 방송에는 동시 접속사 수가 약 2500명을 넘어서는 등 높은 호응을 얻었다. 실시간 댓글창에는 방송 200회를 축하하는 메시지와 함께 'MEGA ICE 얼음정수기'에 대한 관심도 크게 받았다.

이번 방송에서는 진행자들이 크고 단단한 얼음이 강점인 'MEGA ICE 얼음정수기'를 직접 사용하며 제품의 특징을 소개했다. 진행자가 SK매직 모델에 도전하는 콘셉트로 펼친 에피소드가 시청자들에게 웃음을 선사하며 큰 호응을 얻었다.

SK매직 관계자는 "앞으로도 다양한 콘텐츠와 협업을 통해 고객 접점을 확대하고 브랜드 경험을 강화해 나가겠다"고 말했다

한편, SK매직의 'MEGA ICE 얼음정수기'는 일반 얼음보다 두 배 이상 큰 약 25g의 '메가 아이스'와 뛰어난 제빙 성능을 앞세워 홈카페·홈술 트렌드에 맞는 프리미엄 얼음정수기로 주목받고 있다.
이철현 기자

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