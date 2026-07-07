AI로 스타트업 투자 연결…네이버페이, ‘모험자본 투자 플랫폼’ 출범

7일 네이버1784 사옥서 출범식 개최

금융감독원·금융투자협회·여신금융협회 등 참석

네이버 AI 기술 적용…모험자본 공급 활성화 목표

333 0 7일 경기도 성남시 네이버1784 사옥에서 '모험자본 투자 플랫폼' 체험존을 시연하는 이찬진 금융감독원장(왼쪽)과 박상진 네이버페이 대표이사의 모습./김영진 기자

2222 0 박상진 네이버페이 대표(왼쪽)와 이찬진 금융감독원장이 7일 '모험자본 투자 플랫폼' 출범식에서 개회사와 축사를 하는 모습./김영진 기자

Npay 스타트업 0 Npay 스타트업./네이버페이

KakaoTalk_20260707_161938163 0 7일 경기도 성남 네이버1784 사옥에서 열린 '모험자본 투자 플랫폼' 출범식에 참석한 관계자들의 모습./김영진 기자

네이버페이가 금융감독원과 손잡고 스타트업과 투자자를 연결하는 모험자본 투자 플랫폼을 선보였다. AI(인공지능)를 활용해 투자 정보 탐색과 기업 발굴을 지원하며 생산적 금융 활성화에 나선다는 구상이다.7일 네이버페이는 경기도 성남시 네이버1784에서 금융감독원, 금융투자협회, 여신금융협회, 한국벤처캐피탈협회, 벤처기업협회 등과 함께 '모험자본 투자 플랫폼' 출범식을 열고 플랫폼 서비스 'Npay 스타트업' 시범 운영을 시작했다고 밝혔다.이날 행사에는 이찬진 금융감독원장과 박상진 네이버페이 대표를 비롯해 증권사와 신기술사업금융회사, 벤처캐피털(VC), 벤처기업 최고경영자(CEO) 등이 참석했다.'Npay 스타트업'은 증권사 등 출자사와 VC·신기사, 스타트업·벤처기업을 하나의 플랫폼으로 연결하는 서비스다. 투자 정보가 여러 곳에 흩어져 있는 비효율을 줄이고 투자 절차를 표준화해 모험자본 공급을 활성화하는 것이 목표다. 금융감독원과 중소벤처기업부가 사업을 지원하고 네이버페이가 플랫폼 구축과 운영을 맡았다.플랫폼에는 네이버의 AI 기술도 적용됐다. 투자자는 스타트업이 직접 등록한 IR 자료를 기반으로 AI 요약 기능을 통해 핵심 투자 포인트를 빠르게 파악할 수 있고 AI 검색으로 원하는 조건에 맞는 기업을 찾을 수 있다. 관심 기업을 등록하면 IR 업데이트와 주요 정보를 실시간으로 받아볼 수 있다.스타트업도 AI를 활용해 투자자 접점을 넓힐 수 있다. IR 자료를 등록하면 AI가 기업 소개와 사업 모델 등을 분석해 기업 페이지를 자동 생성하며 투자자 반응 지표도 제공한다. 플랫폼뿐 아니라 네이버 검색에서도 기업 정보를 노출해 투자 유치 기회를 확대하도록 지원한다.금융감독원은 이번 플랫폼이 정보 비대칭을 줄여 모험자본 시장의 효율성을 높일 것으로 기대했다. 이찬진 금융감독원장은 "모험자본 시장에 조성된 자금이 유망 기업으로 원활하게 공급되기 위해서는 시장 참여자의 정보 비대칭 해소가 중요하다"며 "플랫폼이 생산적 금융과 모험자본 공급 활성화에 기여하는 핵심 인프라로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.박상진 네이버페이 대표는 "네이버 역시 1999년 스타트업으로 시작해 2002년 상장 전까지 700억원 정도의 투자를 받았다"며 " 회사의 혁신성과 잠재력을 믿어준 투자자가 있었기에 지금의 네이버가 있을 수 있었다"고 밝혔다. 이어 "Npay 스타트업을 통해 혁신기업과 투자자를 연결하는 마중물 역할을 하며 국내 모험자본 시장 발전에 기여하겠다"고 강조했다.네이버페이는 앞으로 약 3개월간 시범 운영을 진행하며 이용자 의견을 반영해 플랫폼을 고도화하고 참여 기관도 확대할 계획이다. 금융감독원과 중소벤처기업부도 업계와 지속적으로 협력하며 플랫폼 안착을 지원할 예정이다.