‘1인1표제’ 가중치 변수…전대 앞 ‘명청대전 2R’ 불붙나

1인1표, 세대별 가중치 부여 가능성도 거론

宋, 특정 세대·지역 벗어나 외연 확장 필요

鄭, '1인1표제 흔드는 세력' 규정 후 비판

202607051508078140970-2-675796 0 더불어민주당 정청래 전 대표(왼쪽부터), 송영길 의원, 김민석 전 국무총리가 지난 3일 서울 용산구 한 호텔에서 열린 민주당 국회의원 워크숍에 참석해 있다. /연합

더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 '1인 1표제' 가중치 범위를 둘러싼 논의가 본격화하면서 '명청 갈등'의 불씨가 되살아나는 분위기다. 가중치를 전략 지역에만 부여할지, 청년층 등 세대별로도 확대할지를 놓고 당내 이견이 이어지는 가운데 당권 주자들 사이에서도 온도 차가 드러나고 있다.민주당 전당대회준비위원회는 7일 3차 회의를 열고 1인 1표제 가중치 범위에 대한 논의를 시작했다. 전략 지역 가중치와 관련해서는 최근 두 차례 선거에서 연속 패배한 지역을 대상으로 하자는 의견이 제기됐다. 이날 회의에서는 영남권 5개 광역시·도와 강원도 등 6곳이 거론됐다.세대별 가중치 부여 문제는 당헌·당규상 근거가 없다는 이유로 논의가 진전되지 못했다. 이번 전당대회에서 적용하려면 당헌·당규 개정 절차를 거쳐야 하는 만큼 사실상 이번 논의에서는 제외된 것으로 보인다. 이연희 전준위원은 "현재 당헌·당규상에는 연령에 대한 규정은 없고, 지역에 대한 규정만 있다"며 "연령별 가중치는 두지 않는 것으로 하고 구체적인 논의는 하지 않았다"고 설명했다.다만 2030 세대 표심 회복이 전당대회의 주요 과제로 떠오르면서 제도 보완 논의가 이어질 가능성은 남아 있다. 이학영 전준위원장도 "전준위 차원에서 청년 대표성을 강화하기 위한 여러 방안을 논의 중"이라고 밝혔다.특히 당권 주자들의 입장도 엇갈린다. 친명(이재명)계로 분류되는 송영길 의원은 현행 1인 1표제의 보완 필요성에 공감하며 특정 세대·지역 중심 구조에서 벗어나 외연을 넓혀야 한다는 입장이다. 김민석 전 국무총리도 이번 전당대회는 현행 방식대로 치르되, 보완 사항은 선거 이후 검토하자는 쪽이다.반면 정청래 전 대표는 1인 1표제가 자신의 핵심 공약이었던 만큼 '제도 수호'에 총력을 기울이고 있다. 정 전 대표는 세대별 가중치 부여 주장을 '1인 1표제를 흔드는 세력'으로 규정하며 강하게 반발하고 있다. 당 안팎에서는 현행 1인 1표제가 정 전 대표에게 유리하게 작용할 수 있어 이를 지키려는 정치적 이해도 깔려 있다는 해석이 나온다.민주당 한 관계자는 "1인 1표제 세대별 가중치 부여 문제는 아직 본격 논의 단계는 아니다"라면서도 "해당 안건이 다시 수면 위로 올라올 경우 결정 방향에 따라 명청 갈등이 재차 가시화될 수 있다"고 말했다.