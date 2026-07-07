앳홈 톰, 롯데면세점 온라인몰 입점…“글로벌 사업 확대”

[앳홈 사진자료] 톰(THOME) 물방울 초음파 디바이스 '더 글로우 시그니처' 0 톰의 물방울 초음파 디바이스 '더 글로우 시그니처'. /앳홈

프라이빗 에스테틱 브랜드 '톰(THOME)'이 '더 글로우 시그니처'를 비롯한 주요 제품을 롯데면세점 온라인몰에 공식 입점한다.7일 앳홈에 따르면 이번 입점으로 톰은 신세계면세점, 신라면세점에 이어 롯데면세점까지 진출하며 국내 주요 면세 채널 전반으로 유통망을 확대하게 됐다.지난해 신세계면세점 입점 후 8개월 만에 면세 채널의 월 매출이 입점 첫 달 대비 930% 증가한 데 이어 지난 4월 입점한 신라면세점에서 온라인몰 입점 직후부터 현재까지 스킨케어와 디지털·리빙 카테고리 주간 판매액 1위를 기록했다.톰은 면세 채널을 글로벌 시장 공략을 위한 테스트베드로 활용하고 있다. 면세 채널에서 축적한 국가별 소비 데이터와 고객 반응을 바탕으로 글로벌 유통망 확대를 추진하고 있다. 지난 5월 올리브영 미국 온라인몰에서 실시간 랭킹 1위를 기록하는 등 해외시장에서 브랜드 경쟁력을 입증하고 있다.이번 롯데면세점 입점을 기념해 다양한 프로모션도 마련했다. 더 글로우 시그니처, 더 글로우 프로, 투앤티업 구매 시 앰플을 증정하며 구매 금액이 200달러 이상일 경우 G필 원데이 키트, 400달러 이상일 경우 글로우 레이어링 앰플 미스트를 추가 제공한다.톰 브랜드 관계자는 "면세 채널은 글로벌 고객의 소비 성향과 제품 선호도를 파악할 수 있는 중요한 시장"이라며 "면세 채널에서 축적한 경험과 데이터를 바탕으로 해외 시장별 전략을 더욱 정교화해 글로벌 사업을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.