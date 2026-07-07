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경동나비엔, ‘나비엔 응급숨표센터’ 팝업 진행…“몸과 마음 회복”

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이철현 기자

승인 : 2026. 07. 07. 16:40

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[첨부이미지] 나비엔 응급숨표센터 현장 이미지
서울 중구 프레스센터 앞에 설치된 '나비엔 응급숨표센터' 팝업. /경동나비엔
경동나비엔이 제습 환기청정기와 숙면매트 사계절을 체험할 수 있는 '나비엔 응급숨표센터' 팝업을 진행한다.

7일 경동나비엔에 따르면 이번 행사는 지난 6일부터 오는 19일까지 서울 중구 한국프레스센터 앞 서울마당에서 열린다.

'나비엔 응급숨표센터'는 업무와 일상에 지친 직장인들에게 숙면을 처방하는 콘셉트의 체험형 공간으로 오전 11시부터 오후 8시까지 운영된다.

체험 프로그램은 접수, 진단, 치료, 처방 등 4단계로 진행된다. 별도 예약 없이 현장 방문을 통해 자유롭게 참여할 수 있으며 각 체험존을 완료할 때마다 스탬프가 제공된다.

마지막 '처방존'에서는 스탬프 투어를 완료한 방문객에게 굿즈를 증정하고 럭키드로우 이벤트를 진행한다. 경품으로는 숙면매트 사계절 프로(EMF520)를 비롯해 보일러 굿즈(캐리어·백팩·미니백팩), 4구 키캡 세트, 마그넷 등이 마련됐다.

경동나비엔은 "바쁜 일상 속 잠시 숨을 고르며 몸과 마음을 회복할 수 있도록 나비엔 응급숨표센터를 기획했다"며 "높은 습도와 무더위로 불쾌지수가 높아지는 여름철, 제습 환기청정기와 숙면매트 사계절이 만드는 쾌적한 환경을 통해 에너지를 충전하고 생활환경솔루션의 가치를 체감해 보시길 바란다"고 말했다.
이철현 기자

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