경동나비엔, ‘나비엔 응급숨표센터’ 팝업 진행…“몸과 마음 회복”

[첨부이미지] 나비엔 응급숨표센터 현장 이미지 0 서울 중구 프레스센터 앞에 설치된 '나비엔 응급숨표센터' 팝업. /경동나비엔

경동나비엔이 제습 환기청정기와 숙면매트 사계절을 체험할 수 있는 '나비엔 응급숨표센터' 팝업을 진행한다.7일 경동나비엔에 따르면 이번 행사는 지난 6일부터 오는 19일까지 서울 중구 한국프레스센터 앞 서울마당에서 열린다.'나비엔 응급숨표센터'는 업무와 일상에 지친 직장인들에게 숙면을 처방하는 콘셉트의 체험형 공간으로 오전 11시부터 오후 8시까지 운영된다.체험 프로그램은 접수, 진단, 치료, 처방 등 4단계로 진행된다. 별도 예약 없이 현장 방문을 통해 자유롭게 참여할 수 있으며 각 체험존을 완료할 때마다 스탬프가 제공된다.마지막 '처방존'에서는 스탬프 투어를 완료한 방문객에게 굿즈를 증정하고 럭키드로우 이벤트를 진행한다. 경품으로는 숙면매트 사계절 프로(EMF520)를 비롯해 보일러 굿즈(캐리어·백팩·미니백팩), 4구 키캡 세트, 마그넷 등이 마련됐다.경동나비엔은 "바쁜 일상 속 잠시 숨을 고르며 몸과 마음을 회복할 수 있도록 나비엔 응급숨표센터를 기획했다"며 "높은 습도와 무더위로 불쾌지수가 높아지는 여름철, 제습 환기청정기와 숙면매트 사계절이 만드는 쾌적한 환경을 통해 에너지를 충전하고 생활환경솔루션의 가치를 체감해 보시길 바란다"고 말했다.