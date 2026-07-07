한국산업은행, 서남권 스타트업 지원 앞장…‘KDB NextONE 광주’ 개소

스타트업에 컨설팅과 해외 진출 위한 맞춤형 보육 제공

IBK창공 광주와 연계 통해 지원 협력체계 강화 계획

사진 0 박상진 한국산업은행 회장(앞줄 오른쪽 두 번째)이 7일 전남광주통합특별시 광주 소재 산업은행 광주지점 5층에서 열린 'KBD NextONE 광주' 개소식에서 이억원 금융위원장(앞줄 오른쪽 세 번째), 고광완 전남광주통합특별시 부시장(앞줄 왼쪽 세 번째)과 함께 기념 촬영을 하고 있다./한국산업은행

한국산업은행이 서남권 스타트업 육성을 위해 'KDB NextONE 광주'를 열고 지역 혁신기업 지원을 확대한다.한국산업은행은 7일 광주에서 'KDB NextONE 광주' 개소식을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 박상진 한국산업은행 회장과 함께 이억원 금융위원장, 고광완 전남광주통합특별시 부시장, 자체·벤처유관기관 관계자, 수도권 투자자 등 150여명이 참석했다.KDB NextONE 광주는 지난 2024년 6월 설립된 KDB NextONE 부산에 이어 두 번째로 설립된 지역 중심도시 스타트업 보육프로그램으로 산업은행 광주지점 5층에 개설됐다.산업은행은 국내 대표 액셀러레이터 중 하나인 엠와이소셜컴퍼니와 함께 스타트업을 위해 컨설팅과 오픈이노베이션 및 해외 진출을 위한 맞춤형 보육을 제공할 계획이다. 스타트업들은 보육시설에 갖춰진 회의실, IR 공간, 공유 오피스 등을 활용해 언제든 투자자와 자유롭게 소통하고 협업할 수 있다.이날 개소식에서 산업은행은 2024년 9월 개소한 'IBK창공 광주'와 보육프로그램의 상호 연계를 통해 정책금융 기관 간 스타트업 지원 협력체계를 강화하고, 보육 시너지를 극대화해 나갈 계획이라고 밝혔다. 이어 지역특화 벤처플랫폼 'KDB V:Launch 광주 스페셜 세션'을 통해 지역 스타트업 4개사의 IR도 진행했다.박상진 회장은 "'KDB NextONE 광주'가 서남권 초기 스타트업의 조기 시장 안착과 성장을 집중 지원하여 지역경제 활성화의 초석이 되겠다"며 "정부의 5극 3특 정책을 적극 지원하기 위해 하반기 전주와 대구에도 거점을 신설하여 전국 어디에서나 격차 없이 보육 받을 수 있는 스타트업 지원 기반을 만들어 가겠다"고 말했다.