닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 교육·행정자치

명지대, 육군 55사단과 장병 평생교육 손잡아

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260707010002669

글자크기

닫기

지환혁 기자

승인 : 2026. 07. 07. 17:32

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

55사단 장병 대상 집중체력단련·드론 전문교육과정 운영
clip20260707173036
/명지대
명지대학교와 육군 55사단이 장병의 자기계발과 전문 역량 강화를 위한 교육 협력에 나섰다.

7일 명지대에 따르면 명지대는 육군 55사단과 학·군 교류 활성화 및 전문인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다. 협약식에는 임연수 명지대 총장과 김진환 자연미래교육원장, 안규선 제130학생군사교육단장 등이 참석했다. 55사단에서는 예민철 사단장과 금병규 참모장, 이봉철 인사참모, 김경환 교훈참모, 임재희 주임원사 등이 함께했다.

양 기관은 앞으로 장병을 대상으로 전문교육과 평생교육 프로그램을 운영하고, 학점은행제와 자격과정 연계 방안도 추진하기로 했다. 교육·문화 분야 공동사업과 인적·물적 자원 교류, 지역사회 발전을 위한 협력도 협약 범위에 포함됐다.

특히 명지대는 55사단 장병들을 위한 집중체력단련 프로그램과 드론 전문교육과정을 운영할 예정이다. 군 복무 중에도 직무 역량을 높이고, 전역 이후 진로를 준비할 수 있는 교육 기회를 제공하겠다는 취지다.

명지대 관계자는 "군 장병의 자기계발 수요에 맞춘 교육 프로그램을 발굴하고, 학·군 간 교육 협력 범위를 넓혀갈 계획"이라고 밝혔다.
지환혁 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기