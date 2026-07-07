하나투어, 조좌진 신임 CEO 내정…미래성장 전략 본격 추진

집행임원제 도입, 책임경영 체제 강화

하나투어 Chapter 2, 성장 프로젝트

2025051301000885200056741 0 조좌진 하나투어 신임 최고경영자(CEO) 내정자. / 정재훈 기자

하나투어는 조좌진 전(前) 롯데카드 대표를 신임 최고경영자(CEO)로 내정했다고 7일 밝혔다.조 내정자는 다음 달 18일 임시주주총회를 거쳐 공식 선임될 예정이다. 조 내정자는 서울대학교 경제학과를 졸업하고 약 35년간 전략, 마케팅, 경영 분야에서 폭넓은 경험을 쌓아온 전문경영인이다. A.T.커니와 모니터그룹을 거쳐 올리버 와이만 서울오피스 초대 대표를 지냈다. 또 현대카드·현대캐피탈·현대커머셜에서 전략재경본부장과 마케팅본부장을 거쳐 현대캐피탈아메리카 대표와 롯데카드 대표를 역임했다.조 내정자는 롯데카드 대표 재임 당시 자산 포트폴리오 재편과 비용 구조 혁신을 통해 수익성과 성장 기반을 강화했으며, 데이터 기반 디지털 전략인 'Digi-LOCA'를 추진해 디지털 경쟁력을 높인 것으로 평가된다. 현대카드에서는 알파벳 마케팅과 '현대카드 블랙' 출시를 주도했고, 프리미엄 브랜드 구축과 차별화된 고객 경험 설계 역량을 입증했으며, 미국 법인에서 캐나다와 브라질 진출을 이끌었다.신임 최고경영자 내정과 함께 하나투어는 집행임원제를 도입하기로 했다. 이사회의 전략적 의사결정과 감독 기능을 강화하고, 경영진의 책임과 권한을 명확히 하기 위한 결정이다. 이를 통해 하나투어는 효율적인 경영 체계를 마련하고 코로나19 이후 급변한 여행산업 환경에 선제적으로 대응한다는 계획이다. 특히 미래 성장 전략인 '하나투어 Chapter 2'를 본격 추진한다.하나투어는 "조 내정자는 전략적 사고와 강한 실행력을 바탕으로 다양한 산업에서 혁신과 성장을 이끌어 온 전문경영인으로, 여행산업이 빠르게 재편되는 상황에서 하나투어의 새로운 성장 기반을 구축할 적임자로 판단했다"고 밝혔다. 또 "하나투어 Chapter 2는 기존 사업을 부정하는 변화가 아니라, 하나투어가 30여 년 동안 축적해 하나투어만의 경쟁력을 고객 중심으로 다시 연결하고 발전시켜 미래 경쟁력을 한 단계 높이는 성장 프로젝트"라고 설명했다.향후 하나투어는 프리미엄 여행시장 확대, 인바운드 사업 육성, AI 기반 디지털 혁신을 3대 성장축으로 중장기 전략을 추진할 계획이다. 프리미엄 여행시장에서는 가격 경쟁보다 고객의 취향과 여행 목적에 맞춘 차별화된 경험을 강화하고, 여행 전후 과정까지 아우르는 경험을 확대할 방침이다.인바운드 사업에서는 K-컬처 확산을 새로운 성장 기회로 삼아 일본과 동남아시아를 중심으로 차별화된 방한 여행 서비스를 확대한다. 또 AI와 데이터 기반 디지털 혁신을 통해 운영 효율성을 높이고 상담, 상품 기획, 마케팅 전반의 경쟁력을 강화해 성장성과 수익성을 함께 확보하는 사업 구조를 구축해 나갈 계획이다.하나투어 관계자는 "AI 시대에는 단순히 많은 정보를 제공하는 것을 넘어, 고객을 깊이 이해하고 의미 있는 경험을 설계하는 역량이 여행기업의 핵심 경쟁력이 될 것"이라며 "OTA가 여행을 연결하고 AI가 정보를 연결한다면, 하나투어는 사람과 사람, 사람과 경험을 연결하는 기업으로서 새로운 미래를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.