귀뚜라미, 2026 NCSI 가스보일러 부문 1위 선정

귀뚜라미는 NCSI 종합점수 79점으로 가스보일러 업계 최고점을 획득했다. 제품·서비스 품질, 불평률, 충성도 등 주요 평가 항목에서 뛰어난 평가를 받았다.
귀뚜라미는 변화하는 소비 환경에 맞춰 고객이 제품을 구매하고 사용하는 전 과정에서 만족도를 높이기 위한 서비스 혁신에 힘쓰고 있다.
가정용 보일러 렌탈 서비스 '따숨케어'를 통해 보일러 구매와 설치부터 정기 점검과 A/S까지 이용 전 과정을 체계적으로 관리하고 있다.
따숨케어는 최대 8년 무상 A/S, 연 1회 정기 성능 점검, 24시간 이내 고장 대응 등 사후 관리 서비스를 제공해 고객들의 유지관리 부담을 줄였다.
'온라인 공식 인증 판매점' 제도를 통해 엄선한 유통업체를 공식 인증 판매점으로 지정해 정품 판매와 책임 시공을 보증하고 있으며 공식 홈페이지에서 판매점 인증 여부를 직접 확인할 수 있는 코너를 별도 마련해 소비자 권익 보호에 나서고 있다.
'귀뚜라미보일러 카카오톡 채널'은 가입자 수 78만명으로 보일러 업계 최다를 기록 중인 가운데 연간 콜센터 A/S 전체 접수량의 약 30%를 처리하고 있다. 24시간 A/S 접수가 가능하고 자가진단, IoT 실내온도조절기 설정 안내, 동파 예방 정보 등 다양한 생활 밀착형 서비스를 제공으로 고객만족를 더욱 끌어올렸다는 평가다.
귀뚜라미 관계자는 "앞으로도 제품과 서비스 전반의 고객 경험을 지속 고도화해 60년 국민보일러 브랜드로서 차별화된 고객 가치를 제공해 나가겠다"고 말했다.