귀뚜라미, 2026 NCSI 가스보일러 부문 1위 선정

귀뚜라미, ‘2026년 국가고객만족도(NCSI)’ 가스보일러 부문 1위 이미지2 0 귀뚜라미 '2026년 국가고객만족도(NCSI)' 가스보일러 부문 1위. /귀뚜라미

귀뚜라미는 한국생산성본부(KPC) 주관 '2026년 국가고객만족도(NCSI)' 조사에서 가스보일러 부문 1위에 선정됐다고 7일 밝혔다.귀뚜라미는 NCSI 종합점수 79점으로 가스보일러 업계 최고점을 획득했다. 제품·서비스 품질, 불평률, 충성도 등 주요 평가 항목에서 뛰어난 평가를 받았다.귀뚜라미는 변화하는 소비 환경에 맞춰 고객이 제품을 구매하고 사용하는 전 과정에서 만족도를 높이기 위한 서비스 혁신에 힘쓰고 있다.가정용 보일러 렌탈 서비스 '따숨케어'를 통해 보일러 구매와 설치부터 정기 점검과 A/S까지 이용 전 과정을 체계적으로 관리하고 있다.따숨케어는 최대 8년 무상 A/S, 연 1회 정기 성능 점검, 24시간 이내 고장 대응 등 사후 관리 서비스를 제공해 고객들의 유지관리 부담을 줄였다.'온라인 공식 인증 판매점' 제도를 통해 엄선한 유통업체를 공식 인증 판매점으로 지정해 정품 판매와 책임 시공을 보증하고 있으며 공식 홈페이지에서 판매점 인증 여부를 직접 확인할 수 있는 코너를 별도 마련해 소비자 권익 보호에 나서고 있다.'귀뚜라미보일러 카카오톡 채널'은 가입자 수 78만명으로 보일러 업계 최다를 기록 중인 가운데 연간 콜센터 A/S 전체 접수량의 약 30%를 처리하고 있다. 24시간 A/S 접수가 가능하고 자가진단, IoT 실내온도조절기 설정 안내, 동파 예방 정보 등 다양한 생활 밀착형 서비스를 제공으로 고객만족를 더욱 끌어올렸다는 평가다.귀뚜라미 관계자는 "앞으로도 제품과 서비스 전반의 고객 경험을 지속 고도화해 60년 국민보일러 브랜드로서 차별화된 고객 가치를 제공해 나가겠다"고 말했다.