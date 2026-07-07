태평양에 SLBM 발사 中 과도한 해석 말라 강조

국제사회 비판에 외교부 반응

日·태평양 도서국 등 비판

관영지도 자국 적극 옹호

clip20260707183226 0 중국이 6일 발사한 '쥐랑-3' SLBM. 주변국들이 즉각 반발했다./환추스바오.

중국이 전략핵잠수함을 이용해 태평양 공해상으로 핵탄두 탑재가 가능한 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 시험 발사한 것과 관련한 국제사회의 비판에 "과도하게 해석할 필요가 없다"는 입장을 되풀이했다.우선 마오닝(毛寧) 중국 외교부 대변인은 7일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 "이번 시험 발사는 중국군의 정기적 군사 훈련 활동으로 특정 국가와 목표를 겨냥한 것이 아니다"라고 밝혔다. 이어 "우리는 사전에 솔로몬 제도 등 남태평양 및 관련 국가에 통보했다. 이는 국제법과 국제관례에 부합한다"고 말했다.또 "중국은 평화 발전의 길과 자위 방어의 핵전략을 고수하고 항상 자국의 핵전력을 국가 안보에 필요한 최저 수준으로 유지하고 있다는 사실을 강조하고 싶다"면서 "관련국들이 이를 과도하게 해석할 필요는 없다"고 덧붙였다.중국 관영지 환추스바오(環球時報) 역시 이날자 논평을 통해 "외부에 국가 주권과 안전, 영토 완정을 확고히 수호할 결심과 능력이 있다는 사실을 보여주는 것"이라고 평가하면서 자국을 두둔했다. 이어 "중국의 핵 체계 능력 구축이 다시 한 번 이정표적 순간을 맞이했다"면서 "중국의 '삼위일체' 핵전력을 포함한 전략적 억제 체계를 지속적으로 강화해 한 측이 절대적 군사적 우위를 갖고 마음대로 압력을 가할 수도 있는 위험한 상황을 근본적으로 타파할 것"이라고 주장했다.베이징 외교 소식통들의 이날 전언에 따르면 중국은 전날 전략핵잠수함 1척이 태평양 공해상으로 모의 탄두를 탑재한 SLBM 1발을 성공적으로 발사했다고 발표한 바 있다. 환추스바오가 주장한 '핵 삼위일체'는 한 국가가 3대 핵 투발수단인 대륙간탄도미사일(ICBM)과 SLBM, 전략폭격기를 동시에 보유하는 것을 의미한다. 이를 통해 선제 핵 공격을 받더라도 핵 보복을 가할 역량을 갖추게 된다는 의미로도 풀이할 수 있다.그러나 중국은 공식적으로 발사한 SLBM의 제원에 대해 공식적으로 언급하지는 않았다. 이에 전문가들은 지난해 항일전쟁 승리 80주년 기념 열병식에서 공개한 '쥐랑(巨浪·JL)-3'으로 추정한다.쥐랑-3의 사거리는 최대 1만2000km에 달하는 것으로 알려지고 있다. 미국 본토를 포함한 태평양 대부분을 사정권에 두고 있다. 특히 이는 진짜 중국의 '핵 삼위일체' 전략을 강화했다는 평가를 받고 있다.이와 관련, 일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 "중국의 군사 동향은 투명성 부족과 맞물려 있다. 일본과 국제사회의 심각한 우려 사항"이라고 지적했다.페니 웡 호주 외교장관도 이번 발사가 역내를 "불안정하게 하는 행위이다" 라고 비판에 가세했다. 윈스턴 피터스 뉴질랜드 외무장관 역시 "지역 안정과 부합하지 않는다"고 비판했다. 또 마르크 뤼터 북대서양조약기구(나토) 사무총장은 "우리는 순진할 수 없다"면서 경계감을 드러냈다.특히 태평양 제도 포럼 의장인 매슈 웨일 솔로몬제도 총리는 "포럼 의장 자격으로 중국 대사에게 강력한 항의를 전했다"면서 "솔로몬제도 정부도 공식적으로 중국에 항의 서한을 제출했다"고 밝혔다. 중국과 밀접한 관계를 맺고 있는 솔로몬제도까지 펄쩍 뛰었다면 '쥐랑-3'의 발사는 국제사회를 발칵 뒤집어놓은 대사건이라고 해도 좋을 듯하다.