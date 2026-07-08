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KAI, 국내 첫 농림전용위성 띄웠다…차세대 중형위성 4호 교신 성공

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김한슬 기자

승인 : 2026. 07. 08. 09:52

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2027년 상반기 중 임무 시작
카이
차세대중형위성 4호 상상도. /KAI

한국항공우주산업(KAI) 총괄 주관으로 개발한 국내 최초 농림 전용 관측위성 '차세대 중형위성(차중위성) 4호'가 성공적으로 발사됐다. 차중위성 4호는 본체 시스템 등 작동을 확인하고, 초기 운영을 거쳐 내년 상반기 임무를 시작할 예정이다.


8일 KAI에 따르면 차중위성 4호는 7일(현지시간) 오전 12시12분 미국 캘리포니아 반덴버그 기지에서 발사돼 오전 3시5분 노르웨이 스발바르 지상국과 교신에 성공했다.


차중위성 4호는 광역관측 농림위성이다. 추후 농작물 작황, 농업 수자원, 산림 자원 관측 등 임무를 수행한다.


광역관측 영상 데이터를 기반으로 농작물 생육·작황 분석, 온실가스 산정 등 공공 분야의 다양한 수요에 대응할 예정이다. 또 산림 훼손과 산불 피해 등도 정밀하게 관측해 정부의 재난 대응 체계 고도화에 기여할 것으로 기대된다.


해당 위성은 120km급 관측폭을 통해 한반도 전역을 단 3번 통과만으로 촬영할 수 있다. 넓은 면적을 한번에 포착해 관측 주기가 대폭 단축되고 관련 정보 갱신도 신속해질 전망이다.


김종출 KAI 대표이사는 "지난 5월 차세대 중형위성 2호 발사 성공에 이은 4호 위성 발사 성공은 민관 협업으로 이뤄낸 뉴스페이스 시대의 성과"라며 "오늘 성공적인 개발과 발사를 발판 삼아 KAI가 국가대표 우주항공 기업으로서 위성 수출과 우주서비스 사업을 확대해 우주경제 강국 실현에 기여하겠다"고 밝혔다.

김한슬 기자

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