지씨셀, 국내 바이오 4사와 ‘CGT 드림팀’ 구성…“글로벌 경쟁력 기대”

세포·유전자치료제 개발부터 상업화까지 전주기 지원 체계 구축



0 원성용 지씨셀 대표(왼쪽부터), 이의일 엑셀세라퓨틱스 대표, 송시환 코아스템켐온 사장, 배원기 진메디신 전무, 조관구 지씨씨엘 대표. /지씨셀 국내 바이오 기업 4곳과 글로벌 세포·유전자치료제(CGT) 개발 협력에 나선다.

지씨셀은 경기도 용인 본사에서 엑셀세라퓨틱스, 코아스템켐온, 진메디신, GCCL(지씨씨엘)과 함께 세포·유전자치료제 산업의 협력 생태계 조성을 위한 업무 협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 협약은 CGT 개발에 필요한 핵심 분야별 전문 기업들이 유기적인 협력체계를 구축해, 국내 신약 개발 기업의 개발과 상용화 기간을 단축하고 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

협력 기업은 ▲지씨셀(CDMO·GMP 제조와 RA·CMC 컨설팅) ▲엑셀세라퓨틱스(세포배양 배지) ▲코아스템켐온(비임상·독성시험) ▲진메디신(바이러스 벡터) ▲지씨씨엘(바이오분석과 임상시험 센트럴랩)이 참여한다.

지씨셀은 CGT CDMO(위탁개발생산) 사업을 중심으로 규제과학(RA), 제조·품질관리(CMC) 컨설팅부터 임상과 상업용 의약품 생산까지 담당한다.

참여 기업들은 각자의 전문 분야를 연계해 개발부터 생산, 임상시험 검체 분석까지 이어지는 전 주기 지원 체계를 구축할 계획이다.

지씨셀은 이번 협력을 통해 개발 효율성과 사업화 속도를 높이고 글로벌 시장 진출 기반도 마련할 것으로 기대하고 있다. 특히 첨단재생의료와 첨단바이오 산업의 경쟁력을 높이는 새로운 협업 모델이 될 것으로 전망했다.

원성용 지씨셀 대표는 "이번 협력은 국내 CGT 산업의 핵심 역량을 하나의 가치사슬로 연결했다는 점에서 의미가 크다"며 "글로벌 시장에서도 경쟁력 있는 CGT 협력 플랫폼으로 성장할 것"이라고 말했다.