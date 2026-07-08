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[사고] NH올원뱅크·아시아투데이 제17회 대학동문골프최강전 8월 27일 개막

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승인 : 2026. 07. 08. 16:38

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국내 최고의 대학동문 아마추어골프대회 'NH올원뱅크·아시아투데이 제17회 대학동문골프최강전'이 오는 8월 27일(예선)부터 9월 1일(결승)까지 총 4일(8월 27~28일, 8월 31~9/1일)간 경기도 용인 88컨트리클럽 서코스에서 개최됩니다.

'NH올원뱅크·아시아투데이 대학동문골프최강전'은 올해로 17회째를 맞았습니다. 그동안 각 대학동문 간 교류와 협력의 장으로 자리매김 했고 명실공히 국내 최고의 아마추어 동문 골프대회로 성장했습니다. 올해도 대학동문 아마추어 골퍼들이 모교의 명예와 자존심을 걸고 치열한 승부를 펼칠 것으로 기대됩니다.

'NH올원뱅크·아시아투데이 제17회 대학동문골프최강전'은 골프전문 방송인 JTBC GOLF를 통해 녹화 중계될 예정입니다. 골프 애호가 및 독자 여러분의 많은 관심과 성원을 부탁드립니다.

대회명 : NH올원뱅크·아시아투데이 제17회 대학동문골프최강전
대회장소 : 경기도 용인 88컨트리클럽(서코스)
주관방송 : JTBC GOLF
대회일정 : 예선 2026년 8월 27일(목) / 본선 2026년 8월 28일(금) 남자부 8강, 8월 31일(월) 남자부·여자부 4강, 9월 1일(화) 남자부·여자부 결승 및 3·4위전
참가신청 : 2026년 7월 24일 오후 5시까지(선착순 42팀 마감)
참가비 : 1인당 24만원(그린피·카트비 포함, 캐디피·식음료비 별도)
문의 : 아시아투데이 대회사무국

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