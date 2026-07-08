닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예

(사)따뜻한하루, 국군간호사관학교서 에티오피아 ‘강뉴합창단’ 초청 문화교류 행사 성료

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260708001636545

글자크기

닫기

장안나 기자

승인 : 2026. 07. 08. 16:39

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

사단법인 따뜻한하루는 에티오피아 6·25전쟁 참전용사 후손들로 구성된 '강뉴합창단'이 지난 7일 대전 국군간호사관학교에서 문화교류 공연을 진행했다고 8일 밝혔다.


이번 행사는 6·25전쟁 당시 대한민국을 위해 참전한 에티오피아 강뉴부대의 희생을 기리고 참전용사 후손들과 국군간호사관학교 사관생도 간 교류를 확대하기 위해 마련됐다. 행사는 재향간호장교회의 지속적인 지원과 국군간호사관학교의 초청으로 성사됐다.


행사에는 재향간호장교회 관계자와 사단법인 따뜻한하루 관계자 등이 참석했다. 특히 이번 방한 일정에 함께한 에티오피아 6·25전쟁 생존 참전용사 테스파예 아스마마우(96) 씨도 참석해 사관생도들의 환영을 받았다.


강뉴합창단은 국군간호사관학교 교정을 둘러보고 사관생도들의 안내를 받으며 학교 시설을 견학했다. 예복과 정복을 착용해보는 체험에도 참여했으며 이후 생도들과 함께 식사를 하며 교류의 시간을 가졌다.


이어 열린 문화공연에서는 강뉴합창단이 합창과 에티오피아 전통춤을 선보였다. 사관생도들도 응원과 공연으로 화답하며 양국의 우정을 다지는 시간을 마련했다.


행사에 참석한 국군간호사관학교 응원부 4학년 박지영 생도는 "대한민국의 자유와 평화는 참전국의 헌신이 있었기에 가능했다"며 "참전국의 희생과 헌신을 다시 한번 되새기는 뜻깊은 시간이었다"고 말했다.


김광일 사단법인 따뜻한하루 이사장은 "참전용사들의 희생이 있었기에 오늘의 대한민국이 존재할 수 있었다"며 "강뉴합창단원들이 미래 군 의료를 이끌 사관생도들과 뜻깊은 추억을 만들게 돼 기쁘다. 따뜻하게 맞아준 국군간호사관학교와 관계자들에게 감사드린다"고 밝혔다.


이번 강뉴합창단의 방한 일정은 국가보훈부 후원 아래 진행되고 있으며, LG가 항공료와 숙박비 등 체류 비용 전반을 지원했다. 합창단은 방한 기간 다양한 보훈 행사와 문화교류 프로그램에 참여할 예정이다.


사단법인 따뜻한하루는 외교부 소관 비정부기구(NGO)로 국내외 취약계층 지원을 비롯해 국내 6·25 참전용사와 해외 참전용사 후손 지원, 아동 지원, 긴급구호 등 다양한 인도주의 활동을 펼치고 있다.



장안나 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

SK하이닉스, 美 ADR 42조원 공모 흥행…주가 17% 급락이 최대 변수

“현대차 아반떼, 슈퍼카를 연상케 하는 디자인”

국세청, ‘130조원 체납’ 전국 133개 세무서 ‘체납관리단’ 출범… 558만명 전수조사 착수

리센느 ‘무섭노’ 논란 역풍…김현지 PD, 과거 ‘노’ 자막 사용 재조명

[속보] 트럼프 “이란과 종전 MOU 끝난 것 같다…협상 원치 않아”

“선호투표 무효” vs “계엄 지각 내부총질”…민주당 최고위 또 충돌

[마켓파워] 공정가액 변수에 흔들리는 승계 셈법…이선호 CJ 지분율 바뀌나

지금 뜨는 뉴스

QR코드 스캔 후 얼굴인증 10초…휴대폰 명의도용 걱정 뚝

더 넓어진 갤럭시 폴드 나온다…삼성, 22일 런던서 언팩

“슈퍼카 같은 디자인”…외신 찬사 쏟아진 신형 아반떼

무호흡, 식은땀?…방치하면 절대 안되는 잠버릇 7가지

“4명 모으던 골프는 옛말”… 올여름 ‘2인 라운드’ 뜬다