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“제네시스 소사이어티로 체크인” 케라스타즈, 호텔 컨셉 팝업 오픈

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정아름 기자

승인 : 2026. 07. 08. 16:42

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‘케라스타즈 소사이어티’ 테마로 1:1 두피 진단 및 제네시스 라인 체험 공간 마련

헤어케어 브랜드 케라스타즈는 7월 한 달간 서울 마포구 올리브영 홍대타운 매장에서 '제네시스(Genesis)' 라인 팝업스토어를 운영한다고 8일 밝혔다.


이번 팝업은 제네시스 라인의 글로벌 캠페인의 하나로 마련됐다. 행사장은 호텔 콘셉트로 꾸며졌으며 방문객들은 제품을 체험하고 브랜드 공간을 둘러볼 수 있다.


팝업스토어에서는 제네시스 라인 제품을 비롯해 신제품 '제네시스 새싹세럼'을 소개한다. 브랜드 측은 해당 제품이 모발 끊어짐 관리와 두피 진정에 도움을 주는 제품이라고 설명했다.


현장에서는 두피 상태를 측정하는 장비를 활용한 1대1 헤어·두피 컨설팅 서비스도 운영된다. 측정 결과를 바탕으로 개인별 모발 및 두피 상태에 맞는 제품을 추천받을 수 있다.


방문객을 위한 포토존과 포토부스도 마련됐으며 웰컴 키트 증정과 함께 전국 제휴 살롱에서 사용할 수 있는 클리닉 이용권 등이 포함된 럭키드로우 이벤트도 진행된다. 이벤트 내용은 현장 운영 상황에 따라 달라질 수 있다.


지난 7일에는 그룹 아일릿 멤버 민주가 팝업스토어를 방문해 공간을 둘러보고 제품을 체험했다.


케라스타즈 관계자는 "이번 팝업은 소비자들이 브랜드와 제품을 직접 경험할 수 있도록 기획한 행사"라며 "두피 진단 서비스와 다양한 체험 프로그램을 통해 제네시스 라인을 경험해 보길 바란다"고 말했다.



정아름 기자

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