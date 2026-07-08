여름 업데이트 앞세운 ‘니케’, 한국 이어 日서도 매출 1위 ‘역주행’

1 시프트업의 '승리의 여신: 니케(이하 니케)'가 한국과 일본에서 잇달아 앱 마켓 매출 1위에 오르며 역주행에 성공했다.

8일 게임업계에 따르면 니케는 일본 구글 플레이 차트 매출 순위에서 일본 1위, 한국 2위, 대만 4위, 북미 23위를 달성했다. 앞선 3일에는 애플 앱스토어 한국 1위 및 일본과 대만 2위에 올랐다.

출시 3년 반이 넘은 니케는 주요 업데이트마다 차트 상위권에 다시 오르며 국산 서브컬처의 장기 흥행 IP의 저력을 유지하고 있다. 지난 4월 3.5주년 업데이트 당시에도 한국과 일본 구글 플레이 차트 정상을 밟은 바 있다.

이번 역주행의 동력은 2일 진행된 여름 업데이트로 풀이된다. 수영복 콘셉트의 신규 니케 '신데렐라: 크리스탈 웨이브'와 '마르차나: 마린 스터디'가 새로 합류했다. 풀보이스 스토리 이벤트 'WAVE TO YOU'와 리듬게임 'TRACING THE STARS'의 여름 테마곡, 신규 미니게임도 함께 공개됐다.

0 한국과 일본에서 매출 1위 기록하며 역주행 이어가고 있는 니케

니케는 오프라인 접점 확대에도 속도를 내고 있다. 지난 2일부터 5일까지 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터 일대에서 열린 애니메 엑스포 2026에 참여해 체험형 콘텐츠와 무대 프로그램을 운영했다. 니케는 오프라인 접점 확대에도 속도를 내고 있다. 지난 2일부터 5일까지 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터 일대에서 열린 애니메 엑스포 2026에 참여해 체험형 콘텐츠와 무대 프로그램을 운영했다.

현장에서는 북미와 글로벌 최초 공개 한정 굿즈를 앞세운 포토존과 굿즈 증정 이벤트가 진행됐다. 니케 유형석 디렉터와 코스모그래프 사운드 디렉터는 특별 DJ 공연으로 무대에 올라 관람객과 호흡했다.

시프트업은 오는 17일부터 30일까지 더현대 서울에서 여름 팝업스토어를 운영하고 18일과 19일에는 예스24 라이브홀에서 'FULL BURST LIVE' 밴드 공연을 진행할 예정이다.