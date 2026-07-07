소통 늘리고 참모진 총동원… 靑, 성과 띄워 지지율 반등 노린다

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청와대가 적극적인 정책 홍보를 통해 이재명 대통령 집권 2년 차 국정 동력 확보에 나섰다. 청와대 참모들은 기존 방송 출연과 소셜네트워크서비스(SNS) 활동은 물론 자체 제작 유튜브 프로그램에도 잇따라 나서 이재명 정부의 성과를 부각하고, 주요 정책을 쉽게 설명하는 등 국민과의 소통 강화에 공을 들이고 있다. 이는 "정책은 홍보가 절반"이라는 이 대통령의 평소 국정 철학을 실천하는 동시에 6·3 지방선거 전후 급락한 지지율을 회복하기 위한 '정책 홍보 올인' 행보로 풀이된다.



청와대는 7일 청와대 오픈스튜디오에서 제작한 유튜브 프로그램 '팩트방앗간' 첫 회를 공개했다.

