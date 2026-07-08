與 김용, 최고위원 출사표…“당정 가교역할로 李 정부 성공 견인”

"비례대표 국회의원 '당원 직선제'가 필요한 때"

"국회의원 공천에 당원 평가 직접 반영되도록"

사법 리스크는 여전히 부담…대법원 판결 앞둬

PYH2026070809250001300_P4 0 김용 전 민주연구원 부원장이 8일 국회 소통관에서 더불어민주당 최고위원 출마를 선언하고 있다. /연합

김용 전 민주연구원 부원장이 8일 최고위원 출마를 공식화했다. 이재명 대통령 측근으로서 당정 간의 가교역할을 통해 이재명 정부 성공을 견인하겠다는 포부다.김 전 부원장은 이날 오전 출마 선언 기자회견에서 이같이 밝혔다. 그는 "평당원 김용, 이제 낡은 여의도 문법을 깨고 민주당의 선명한 혁신을 이끌기 위해 최고위원 출마를 선언한다"고 했다.김 전 부원장은 지난 1년 간 당이 입법 지원을 제대로 하지 못한 점을 지적하며 민주당의 근본적인 대혁신을 강조했다. 이를 실현해 이재명 정부 성공을 뒷받침하겠다는 의지다.먼저 김 전 부원장은 당정 간 가교역할로 그간 불거진 당정 갈등을 잠재우고 국정을 지원하겠다는 계획이다. 그는 "당과 정부를 잇는 가장 효율적인 엔진이 되겠다"며 "당 안팎의 불협화음과 권력투쟁을 끊어내고, 당과 정부가 한 몸으로 뛰며 국민 삶을 바꾸는 데 집중하겠다"고 말했다.당원이 중심이 돼 국회의원을 공천하는 등 당원주권주의 실현을 위한 공약들도 제시했다. 김 전 부원장은 "비례대표 국회의원의 당원 직선제가 필요한 때다. 또 전당원 1인1표제를 넘어 국회의원 공천에 당원의 평가가 직접 반영되게 하겠다"고 강조했다.그러면서 "일정 수 이상의 당원이 제안한 안건은 지도부가 반드시 검토하고 제도화하도록 당규에 못 박겠다"고 부연했다.안주하는 정치를 끝맺기 위해 동일 지역구 3선 초과 출마를 제한하겠다는 약속도 했다. 이를 통해 무게감 있는 중진 의원들의 큰 역량은 재집권을 통해 더 크게 쓰이고, 새롭게 유능한 인재들이 당에 들어와 활력을 불어놓도록 하겠다는 구상이다.다만 김 전 부원장의 발목을 잡고 있는 사법 리스크는 여전히 부담이다. 김 전 부원장은 과거 대장동 개발 민간업자들로부터 불법 정치자금과 뇌물을 수수한 혐의로 2심 실형을 선고받은 상태다. 현재 대법원 최종 판결을 앞두고 있다.이와 관련해 김 전 부원장은 "진실은 파괴되지 않는다. 국정감사와 조작기수 대응 TF 등에서 나온 사실들이 모든 걸 입증한다. 공소장 처음부터 끝까지 거짓"이라며 "과거를 갖고 선거를 치르진 않을 것이다. 당원들만 믿고 앞으로 나아가겠다"고 했다.