LG전자, 산업용 히트펌프 공급 확대…탄소중립 앞당긴다

[사진1] LG전자 히트펌프, 산업현장 탄소중립 앞당긴다 0 LG전자의 산업용 히트펌프 제품./LG전자

LG전자는 최근 대구 소재 제지기업 아진P&P에 산업용 대용량(1000RT급) 대온도차(고온·저온 온도차 70℃ 이상, 고온 공급온도 108℃ 이상) 히트펌프 시스템 공급을 완료, 이달 초 본격 가동에 돌입했다고 8일 밝혔다. 이번 사업은 '2050 탄소중립' 달성을 위해 산업통상자원부가 주관하는 국가 연구개발 사업의 국책과제로, LG전자를 비롯한 총 15개 산학연이 2023년부터 추진해 온 대규모 프로젝트다.산업현장에서 활용되는 히트펌프는 가정용·상업용보다 훨씬 높은 성능과 용량이 요구된다. 이번에 공급된 제품은 약 90°C 수준이던 기존 산업용 히트펌프의 출수 온도를 최대 118°C까지 끌어올렸으며, 최대 1040RT에 달하는 대용량을 구현한 것이 특징이다.100°C가 넘는 산업용 히트펌프의 고온수는 종이 생산을 위해 건조 과정이 필수적인 제지공장, 식품공장의 제품 살균 공정을 비롯해 화학, 정유 등 다양한 산업현장에서 탄소배출과 에너지 비용 절감을 돕는다. 글로벌 시장조사업체 마켓앤마켓에 따르면 글로벌 산업용 히트펌프 시장은 2026년 48억 달러 규모로 성장할 전망이다.LG전자의 산업용 히트펌프는 기존 화석연료의 연소 대신, 전기 에너지와 폐열 회수를 통해 에너지 효율을 향상시켰다. 자체 개발한 '대용량 무급유 마그네틱 베어링' 기술을 적용해 윤활유 공급에 따른 제약에서 자유롭고, 유지보수와 전기료 등 비용 절감 효과도 동시에 확보했다.열 전달의 핵심 매개체인 냉매로는 지구온난화지수(GWP)가 1에 불과한 R-1233zd를 사용했다. LG전자는 2024년 '저탄소 전기 기반 냉난방 무급유 다단압축 기술'로 대한민국 기술대상을, 2026년에는 '무급유 터보 냉난방기기'로 IR52 장영실상을 수상하며 지속적으로 기술적 성과를 입증해 왔다.LG전자는 산업용 히트펌프 사업을 국내외로 확대하고 있다. 2024년에는 한국종합무역센터에 산업용 수열원 히트펌프를 공급했으며, 2025년에는 덴마크 에너지 기업 오스테드에 지역난방용 산업용 히트펌프를 공급하는 등 해외 레퍼런스를 확보했다. 현재 미국, 캐나다, 노르웨이, 핀란드 등 북미와 유럽의 산업현장에서 적극적인 수주 활동을 이어가고 있다.이재성 LG전자 ES사업본부장은 "주거 공간과 상업시설은 물론 산업현장까지 냉난방과 열에너지 활용 방식을 근본적으로 변화시키고 있는 히트펌프 분야에서 차별화된 핵심 부품과 기술력으로 글로벌 시장 공략을 강화할 것"이라고 말했다.