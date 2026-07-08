아비뇽 물들인 한국 공연…현지 관객·언론 ‘호평’

공식 초청언어 '한국어' 선정…9개 작품 공식 프로그램 진출

매회 공연 매진 행렬·르몽드 집중 조명…국제 네트워크도 확대

제80회 아비뇽 페스티벌 현장 1_예술경영지원센터 제공 0 제80회 아비뇽 페스티벌 현장 모습. /예술경영지원센터

제80회 아비뇽 페스티벌 현장 5_예술경영지원센터 제공 0 제80회 아비뇽 페스티벌 현장 모습. /예술경영지원센터

프랑스 아비뇽을 찾은 관객들이 한국 공연예술에 뜨거운 박수를 보내고 있다. 제80회 아비뇽 페스티벌이 올해 공식 초청언어(Guest Language)로 한국어를 선정한 가운데, 공식 프로그램(IN)에 오른 한국 작품들이 연일 호응을 얻으며 한국 공연예술의 국제 경쟁력을 입증하고 있다.예술경영지원센터는 지난 4일 개막한 제80회 아비뇽 페스티벌에서 연극·무용·판소리·다원예술 등 한국 공연 9개 작품이 공식 프로그램에 포함돼 현지 관객과 만나고 있다고 8일 밝혔다. 이번 한국어 특집 프로그램은 예술경영지원센터와 서울국제공연예술제(SPAF)가 아비뇽 페스티벌과 협력해 마련했다.현재 공연 중인 작품은 이진엽 연출의 '물질', 이경성 연출의 '섬 이야기', 허성임 안무의 '1도씨', 이인보 연출의 '긴: 연희해체프로젝트 I', 구자하 연출의 '쿠쿠'와 '한국 연극의 역사' 등이다. 이어 구자하 연출의 '하리보 김치', 한강의 소설을 원작으로 한 '작별하지 않는다-새', 이자람의 '눈, 눈, 눈'도 무대에 오른다.아시아 국가의 다수 작품이 동시에 아비뇽 페스티벌 공식 프로그램에 초청된 것은 이례적이라는 평가다. 카르므 회랑과 생조제프 극장, 오바넬 극장 등 주요 공연장에서는 한국 작품을 보기 위한 관객들의 대기 줄이 이어지고 있으며, 작품마다 한국 사회와 역사, 인간의 삶을 성찰하는 주제 의식이 현지 관객들의 공감을 얻고 있다.프랑스의 한 관객은 "처음 접한 한국 공연을 통해 한국을 바라보는 시각이 크게 바뀌었다"며 "이번 페스티벌을 계기로 유럽에서 더 많은 한국 공연을 만날 수 있기를 기대한다"고 말했다.현지 언론의 관심도 이어지고 있다. 프랑스 일간지 르몽드는 '빛과 그림자 속의 한국'이라는 제목의 기사에서 K팝과 K뷰티를 넘어 한국 사회의 현실과 인간 존재를 성찰하는 작품들을 집중 조명했다. AFP통신 역시 올해 한국어가 공식 초청언어로 선정된 배경과 함께 유럽 무대에서 새롭게 주목받는 한국 공연예술을 소개했다.축제 기간 아비뇽 시내 곳곳에는 한국어 표기가 등장했고, 관객들은 공연뿐 아니라 봉준호·박찬욱·정이삭 감독의 영화와 정금형·이우환 작가의 전시, 한국문학도서전, 한식 체험 등 다양한 한국 문화를 함께 접하며 축제를 즐기고 있다.예술경영지원센터는 지난 6일 아비뇽 페스티벌과 함께 국제 네트워킹 행사 '센 코레: 랑데부(Scene Coree: Rendez-vous)'도 개최했다. 행사에는 이경성, 이인보, 이진엽, 허성임 등 한국 예술가들과 세계 각국의 극장·축제 예술감독, 프로듀서 등 공연예술 관계자 100여 명이 참석해 향후 협력 방안을 논의했다.허성임 안무가는 "예술가와 공연 관계자가 서로를 알아가는 과정 자체가 중요하다"며 "지속적인 신뢰 관계를 통해 해외 활동의 기반을 마련할 수 있다"고 말했다.김장호 예술경영지원센터 대표는 "아비뇽 페스티벌 한국어 특집 프로그램에 대한 높은 관심은 한국 공연예술의 예술적 가치가 국제무대에서 인정받고 있다는 의미"라며 "앞으로도 지속적이고 체계적인 국제 협력을 통해 한국 공연예술의 해외 진출을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.