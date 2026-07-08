임금님표 이천쌀, 미국·호주인 입맛도 사로잡았다

수출물량 꾸준한 확대 추세…세계 명품쌀 경쟁력 입증

임금님표 이천쌀 미국-호주 수출확대 세계명품 쌀 경쟁력 입중 0 성수석 이천시장(왼쪽 일곱번째)이 8일 신둔농협 미곡종합처리장에서 열린 임금님표 이천쌀 미국·호주 수출기념식에 참석, 농협 관계자 등과 기념촬영을 하고 있다./이천시

경기 이천시의 대표 농특산물인 임금님표 이천쌀이 미국과 호주 시장에서 꾸준한 수출 성과를 이어가며 대한민국 대표 명품 쌀의 세계시장 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.특히 이번 미국 수출은 서부시장 대상 정기 수출과 호주 연속 수출이 함께 이뤄지며 해외시장 확대 기반을 더욱 공고히 했다는 점에서 의미를 더했다.이천시는 8일 신둔농협 미곡종합처리장에서 성수석 이천시장, 조주환 이천시의회 의장, 조백현 ㈜카린 부대표, 김경제 NH농협 이천시지부장, 정하용 신둔농협 조합장을 비롯한 조합원과 농업인 등이 참석한 가운데 미국 수출 기념식을 개최했다.이번에 미국으로 수출되는 물량은 총 19.76톤으로, 캘리포니아를 중심으로 유통될 예정이다. 임금님표 이천쌀은 지난달 18일 시드니로도 수출되며 올해 두 번째 호주 수출 실적을 기록했다.지난해 아마존 공식 입점 이후 미국과 호주를 중심으로 해외 판로를 꾸준히 확대하고 있으며, K-푸드 열풍과 함께 임금님표 이천쌀의 세계 시장 경쟁력도 한층 강화되고 있다는 평가를 받고 있다.성 시장은 "이번에 미국으로 향하는 임금님표 이천쌀은 대한민국 대표 명품 쌀의 품질과 신뢰를 바탕으로 이천 농업의 경쟁력을 세계 시장에 알리는 뜻깊은 성과"라며 "앞으로도 안정적인 해외 수출 기반을 더욱 확대하는 한편, 생산부터 유통·수출·마케팅까지 임금님표라는 브랜드 가치를 높여 세계시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.