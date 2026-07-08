한미글로벌, 창립 30주년 맞아 미국·일본·중국·베트남 등지서 사회공헌

사회복지법인 따뜻한동행과 공동 실천

한미글로벌 0 한미글로벌 중국 법인 임직원들이 현지 복지시설을 찾아 노후된 복도 벽면을 도색하고 있다./한미글로벌

국내 건설사업관리(PM) 전문기업 한미글로벌이 창립 30주년을 맞아 사회복지법인 따뜻한동행과 함께 글로벌 사회공헌 활동에 나섰다.한미글로벌은 이 같은 성격의 '글로벌 발런티어 데이(Global Volunteer Day)'를 진행했다고 8일 밝혔다.이번 행사는 창립 30주년을 기념하는 동시에 나눔 경영 실천과 글로벌 사회공헌 문화 확산을 위해 마련됐다. 미국과 일본, 중국, 베트남 등 해외 법인과 프로젝트 현장 직원들이 각 지역의 특성과 필요에 맞는 봉사활동을 직접 기획하고 참여하는 방식이었다.미국 인디애나주에서는 건설 현장 직원들이 국제 비영리단체인 해비타트 포 휴머니티와 협력해 주거 취약계층을 위한 주택 개보수 활동에 참여했다. 이를 통해 지역 주민들의 주거환경 개선을 지원했다.일본 법인 임직원들은 현지 시니어 주거시설을 찾아 문화교류 프로그램을 진행하며 입주 어르신들과 교감의 시간을 가졌다. 중국 법인 직원들은 복지시설 내 노후화된 복도 벽면을 새로 도색하는 등 환경 개선 활동을 펼쳤으며, 시설 이용자들과 함께하는 교류 프로그램도 마련했다.베트남에서는 현지 법인과 프로젝트 현장 직원들이 연합 봉사팀을 구성해 장애인 재활센터를 방문했다. 이들은 센터에 필요한 물품을 전달하고 장애 아동들과 체육활동을 함께하며 뜻깊은 시간을 보냈다. 진로소주 신공장 건설 현장 직원들도 별도로 SOS 어린이마을을 찾아 생필품과 학용품을 기부하고 시설 정비 활동을 진행했다.한미글로벌은 이번 캠페인이 해외 법인과 현장 구성원들이 국가와 지역을 넘어 기업의 사회적 책임(CSR)을 함께 실천했다는 점에서 의미가 크다고 설명했다. 특히 각 지역 주민들과 직접 소통하며 현지 수요를 반영한 맞춤형 사회공헌 활동을 자율적으로 기획·실행했다는 점에서 상생의 가치를 높였다고 평가했다.한미글로벌 관계자는 "창립 30주년을 맞아 해외 법인과 현장 직원들이 같은 날 사회공헌 활동에 참여하며 나눔의 의미를 함께 나눴다"며 "앞으로도 따뜻한동행과 협력해 해외 현장의 특성과 지역사회 요구를 반영한 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.