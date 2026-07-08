DL이앤씨 “3대 신용평가사로부터 수익성·재무건전성 인정받아”

회사채 신용등급 'AA-'(안정적)·기업어음 최고 등급 A1 획득

마곡 원그로브 0 DL이앤씨가 입주해 있는 서울 강서구 마곡 원그로브 전경./DL이앤씨

DL이앤씨가 국내 주요 신용평가사들로부터 업계 최고 수준의 신용등급을 유지하며 재무 안정성을 다시 한번 인정받았다.DL이앤씨는 8일 나이스신용평가와 한국기업평가로부터 회사채 신용등급 'AA-(안정적)'를 유지한 데 이어 한국신용평가로부터 기업어음(CP) 최고 등급인 'A1'을 획득했다고 밝혔다.이번 평가는 주택부문 원가율 개선과 안정적인 현금창출력을 바탕으로 건설업계 최고 수준의 재무안전성을 인정받은 결과라고 회사 측은 설명했다.나이스신용평가는 다각화된 사업 포트폴리오와 우수한 사업 경쟁력, 안정적인 사업 기반을 DL이앤씨의 강점으로 평가했다. 특히 주택부문 원가율 개선에 따른 수익성 회복과 견조한 현금창출력, 재무 안정성을 바탕으로 안정적인 실적 흐름이 이어질 것으로 전망했다.한국기업평가도 토목·주택·플랜트 전반에 걸친 균형 잡힌 사업 구조와 풍부한 시공 경험을 기반으로 한 사업 안정성을 높게 평가했다. 프리미엄 브랜드 '아크로(ACRO)'와 'e편한세상'의 경쟁력을 바탕으로 시장 지위를 유지하고 있으며, 주택사업 원가율 안정화에 힘입어 수익성이 개선되고 있다고 분석했다.두 회사채 신용평가사는 공통적으로 주택부문 원가율 개선이 실적 회복을 견인하고 있다는 점에 주목했다. 원가 상승분이 반영된 사업장의 매출 비중이 확대되고 정비사업 중심의 수익성 개선 효과가 더해지면서 주택사업의 수익성이 회복세를 보이고 있으며, 향후에도 안정적인 실적을 이어갈 것으로 내다봤다.재무 여력에 대한 평가도 긍정적이었다. 한국기업평가는 DL이앤씨가 약 1조3000억원의 순현금을 보유해 충분한 재무 여력을 확보하고 있으며, 안정적인 현금창출력을 바탕으로 시장 변동성에도 유연하게 대응할 수 있는 재무구조를 갖췄다고 평가했다.나이스신용평가 역시 견조한 현금창출력과 우수한 재무 안정성을 강점으로 제시했고, 한국신용평가는 보유 현금과 영업활동을 통한 현금창출력을 고려할 때 단기 자금 수요에 대응할 수 있는 충분한 유동성을 확보한 것으로 분석했다.DL이앤씨 관계자는 "이번 신용등급 평가는 안정적인 사업 기반과 재무관리 역량을 국내 주요 신용평가사들로부터 다시 한번 인정받은 결과"라며 "앞으로도 탄탄한 재무구조를 바탕으로 지속 가능한 성장 기반을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.