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건설·부동산 업계소식

호반그룹, ‘흑백요리사’ 안유성 셰프와 여름 미식 행사…“임직원 사기 진작”

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전원준 기자

승인 : 2026. 07. 08. 14:11

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2. 호반그룹, 사내식당 서 안유성 셰프와 여름 미식 행사 개최
호반그룹이 임직원 사기 진작을 위해 안유성 셰프와 함께 마련한 여름 특식 메뉴. 동치미냉면과 남도식불고기를 비롯해김치메밀전병, 숙주미나리나물무침 등으로 구성됐다./호반그룹
호반그룹이 여름철 무더위에 지친 임직원들을 위해 조리명장과 함께하는 특별 미식 행사를 마련했다.

호반그룹은 지난 7일 서울 서초구 본사 사내식당에서 '여름 미식'을 주제로 한 특별식을 제공했다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 임직원들의 기력 회복과 사기 진작을 위해 기획됐다는 설명이다. 넷플릭스 예능 '흑백요리사'에 출연한 대한민국 제16대 조리명장 안유성 셰프가 메뉴를 직접 구성했다.

이날 특식으로는 안 셰프의 비법이 담긴 동치미냉면과 남도식 불고기를 비롯해 김치메밀전병, 숙주미나리무침 등 다양한 메뉴가 제공됐다. 안 셰프는 사내식당을 직접 찾아 배식에 참여하며 임직원들과 인사를 나눴다.

안 셰프는 2023년 대한민국 제16대 조리명장으로 선정됐으며, 가매일식과 광주옥1947 등을 운영하고 있다. 넷플릭스 요리 서바이벌 프로그램 '흑백요리사'에 출연해 남도 음식의 매력과 요리 철학을 선보이며 대중적인 인지도를 얻었다.

호반그룹은 계열사인 호반호텔앤리조트를 통해 사내식당 특별식과 리솜리조트 미식 행사 등 다양한 식음 콘텐츠를 운영하고 있다. 몽탄, 코끼리 베이글, 오크베리 아사이 등 유명 브랜드와 협업하는 한편 김미령, 김병묵, 김성운 셰프 등과 함께 차별화된 미식 프로그램도 선보이고 있다.

호반그룹 관계자는 "무더운 여름 임직원들이 맛있는 식사를 통해 활력을 얻을 수 있도록 삼성웰스토리와 함께 안유성 조리명장을 초청해 특별식을 마련했다"며 "앞으로도 임직원과 고객 모두가 만족할 수 있는 다양한 미식 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
전원준 기자

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