“에피트에 살아야돼”…HL디앤아이한라, 브랜드 개시 3년차 광고 선봬

HL디앤아이한라 에피트_티징편 6컷 이미지 0 HL디앤아이한라가 자사 아파트 브랜드 '에피트' 출시 3년차를 맞아 공개한 신규 광고 캠페인 이미지./HL디앤아이한라

HL디앤아이한라가 자사 아파트 브랜드 '에피트(EFETE)' 개시 3년차를 맞아 신규 광고 캠페인을 선보인다.HL디앤아이한라는 '에피트에 살아야 돼'를 메인 콘셉트로 한 2026년 에피트 브랜드 광고 캠페인을 진행한다고 8일 밝혔다.이번 광고는 기존 아파트 광고의 전형적인 형식에서 벗어나 에피트만의 차별화된 주거 가치와 상품 경쟁력을 감각적으로 표현했다는 설명이다. 단순한 주거 공간을 넘어 자신의 취향과 생활 양식을 드러내는 공간으로 집을 인식하는 젊은 세대의 주거 트렌드를 반영했다는 것이다.광고는 에피트 전속모델인 배우 임시완을 앞세워 브랜드 이미지를 전달하는 티징편과 △AI(인공지능) 기반 스마트 주거 서비스를 소개하는 'AI 하우스'편 △주방 특화 설계로 공간 활용성을 강조한 '멀티 스페이스'편 △공기 정화 시스템을 담은 '에피트 에어 케어'편 등 총 4편으로 제작됐다.캠페인은 이달부터 오는 9월까지 지상파와 케이블TV 등 주요 방송 매체를 통해 순차적으로 공개한다. 티빙과 유튜브 등 디지털 플랫폼과 온라인 채널에서도 만나볼 수 있다.HL디앤아이한라는 AI 기반 스마트홈 서비스와 공기 정화 시스템 등 차별화된 주거 기술을 지속적으로 고도화하는 한편, 사용자 중심의 공간 설계와 디자인 경쟁력을 바탕으로 주거 상품 혁신을 이어가고 있다고 설명했다.회사는 올해 하반기 서울 서대문구 돈의문2구역 주상복합 개발사업을 비롯해 서울과 수도권 주요 지역에서 신규 분양을 이어갈 계획이다. 에피트 브랜드 론칭 이후 서울 마포와 용인, 이천 등 수도권을 중심으로 공급을 확대해온 만큼 앞으로도 서울과 수도권 핵심 지역에서 브랜드 경쟁력을 더욱 강화한다는 방침이다.HL디앤아이한라 관계자는 "브랜드 개시 3년째를 맞은 에피트는 차별화된 기술력을 바탕으로 고객들의 신뢰를 받는 브랜드로 성장하고 있다"며 "앞으로도 지속적인 기술 개발과 혁신적인 디자인을 통해 에피트만의 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.