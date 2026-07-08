닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

건설·부동산 업계소식

희림건축, 평촌신도시 특별정비구역 통합재건축 설계사로

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260708010002992

글자크기

닫기

전원준 기자

승인 : 2026. 07. 08. 14:23

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

평촌신도시 특별정비구역(A-17) 통합재건축사업 조감도
경기 안양시 평촌신도시 특별정비구역(A-17) 통합재건축사업 조감도./희림종합건축사사무소
희림종합건축사사무소(이하 희림건축)가 수도권 1기 신도시 중 한 곳인 경기 안양시 평촌신도시 특별정비구역(A-17) 통합재건축사업의 설계권을 따냈다.

희림건축은 최근 삼하건축과 컨소시엄을 구성해 설계자 선정 입찰에 참여한 결과 총 1081표(78.6%)를 얻어 설계사로 최종 선정됐다고 8일 밝혔다. 지난해 4월 노후계획도시특별법 시행 이후 약 2년 만에 나온 1기 신도시 재건축사업 첫 설계자 선정 사례다.

사업 대상지는 경기 안양시 동안구 평촌동 일대 평촌신도시 1기 선도지구인 A-17(귀인블록)이다. 꿈마을 금호·한신·라이프·현대 등 4개 단지, 1750가구 규모로 조성돼 있으며 재건축을 통해 최고 49층, 총 2875가구 규모의 대단지로 탈바꿈할 예정이다.

사업 시행은 하나자산신탁이 맡고 있다. 정비계획 수립 단계부터 참여해온 희림건축이 설계권까지 확보하면서 시공사 선정 등 후속 절차도 탄력을 받을 것으로 회사는 기대하고 있다.

희림건축은 12개 동의 최소 동수 배치를 적용해 모든 가구를 남향으로 배치하는 동시에 모락산과 수리산, 관악산, 청계산을 조망할 수 있도록 설계했다. 특정 동이나 가구에 조망권이 집중되지 않도록 해 전 가구가 균등하게 조망 프리미엄을 누릴 수 있도록 한 것이 특징이라고 회사 측은 설명했다.

단지에는 3면 개방형 테라스 평면을 비롯해 가구당 약 2.5평 규모의 교육·시니어 특화 커뮤니티, 가구당 2대 규모의 확장형 주차공간, 360도 파노라마 전망을 갖춘 트리플 스카이 커뮤니티 등 다양한 특화 설계도 반영했다.

희림건축은 압구정3구역과 반포미도1차, 한남하이츠, 대치 은마아파트 등 서울 주요 재건축사업의 설계를 수행해왔으며, 최근에는 목동1·12·14단지와 광명 철산13구역 등을 잇달아 수주하며 정비사업 분야 경쟁력을 확대하고 있다.

특히 인허가 전담 조직을 운영하며 대치 은마아파트는 통합심의를 2개월, 사업시행인가를 약 40일 만에 완료했고, 반포미도1차도 조합 설립 후 8개월 만에 통합심의를 통과시키는 등 신속한 인허가 추진 역량을 갖췄다고 회사는 설명했다.

희림건축 관계자는 "이번 선도지구 재건축사업 첫 설계자 선정으로 향후 입찰과 주민총회를 앞둔 다른 선도지구에서도 풍부한 정비사업 실적과 검증된 인허가 역량을 갖춘 설계사에 대한 선호가 더욱 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.
전원준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

SK하이닉스, 美 ADR 42조원 공모 흥행…주가 17% 급락이 최대 변수

음바페·홀란 따라오면 ‘도망가는’ 메시, 8호골로 득점 선두…아르헨 ‘8강행’

“현대차 아반떼, 슈퍼카를 연상케 하는 디자인”

국세청, ‘130조원 체납’ 전국 133개 세무서 ‘체납관리단’ 출범… 558만명 전수조사 착수

리센느 ‘무섭노’ 논란 역풍…김현지 PD, 과거 ‘노’ 자막 사용 재조명

“선호투표 무효” vs “계엄 지각 내부총질”…민주당 최고위 또 충돌

미국, 이란 타격…호르무즈 3척 피격에 유가 3%·가스 7% 상승

지금 뜨는 뉴스

더 넓어진 갤럭시 폴드 나온다…삼성, 22일 런던서 언팩

“슈퍼카 같은 디자인”…외신 찬사 쏟아진 신형 아반떼

무호흡, 식은땀?…방치하면 절대 안되는 잠버릇 7가지

“4명 모으던 골프는 옛말”… 올여름 ‘2인 라운드’ 뜬다

귀하신 서울 국평 전세…신규·갱신 전세보증금 격차 8000만원