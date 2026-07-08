현대무벡스, ‘스마트 안전관리 채계’ 고용부 장관상

중대재해 예방 효과 눈길

건설업 분야 최종 1위

AI·디지털 전환 성과

현대무벡스 2026위험성평가우수사례발표대회 대상_참고사진1 0 현대무벡스는 지난 7일 고용노동부와 한국산업안전보건공단이 주관한 '2026년 위험성평가 우수사례 발표대회'에서 대상인 고용노동부 장관상을 수상했다./현대무벡스

현대무벡스가 스마트 물류 설치 현장의 안전관리 역량을 인정받았다.8일 현대무벡스는 최근 고용노동부와 한국산업안전보건공단이 주관한 '2026년 위험성평가 우수사례 발표대회'에서 고용노동부 장관이 수여하는 대상을 수상했다고 밝혔다.위험성평가 우수사례 발표대회는 중대재해 예방에 효과적인 안전·보건 관리 사례를 발굴하고 확산하기 위해 매년 열리는 행사다. 올해는 업종과 규모에 따라 4개 분야로 나눠 사전 심사를 진행했으며, 총 16개 사업장이 이날 일산 킨텍스에서 열린 본선에 올랐다.현대무벡스는 중·소 규모 건설업 분야에 참가해 최종 1위에 올랐다. 본선에서는 주력 사업인 스마트 물류와 스크린도어 구축 현장에서 위험 요인을 선제적으로 발굴·관리한 사례와 체계적인 안전 활동을 통한 중대재해 예방 성과를 소개했다.특히 AI·로봇 기반 물류 솔루션 전문기업의 특성을 살려 지능형 안전보건시스템 운영을 강화하고, AI 내재화를 통한 '스마트 예방'을 핵심 전략으로 추진한 점이 높은 평가를 받았다. 안전관리 분야에서도 디지털 전환을 적극 적용했다는 점이 주목받았다.이번 수상은 현대무벡스의 ESG 경영 성과를 대외적으로 입증했다는 점에서도 의미가 있다. 현대무벡스는 국제표준 인증을 기반으로 안전·보건 관리체계를 지속적으로 고도화하며 안전을 기업 경쟁력의 핵심 가치로 내재화하고 있다.현대무벡스 관계자는 "안전 활동을 단순한 법적 의무가 아닌 핵심 경영 프로세스로 정착시키기 위해 노력한 결과"라며 "이번 수상은 임직원과 협력사 모두에게 안전 경영을 한 단계 더 고도화하는 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다.