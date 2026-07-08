닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업

현대무벡스, ‘스마트 안전관리 채계’ 고용부 장관상

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260708010002995

글자크기

닫기

김유라 기자

승인 : 2026. 07. 08. 14:24

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

중대재해 예방 효과 눈길
건설업 분야 최종 1위
AI·디지털 전환 성과
현대무벡스 2026위험성평가우수사례발표대회 대상_참고사진1
현대무벡스는 지난 7일 고용노동부와 한국산업안전보건공단이 주관한 '2026년 위험성평가 우수사례 발표대회'에서 대상인 고용노동부 장관상을 수상했다./현대무벡스
현대무벡스가 스마트 물류 설치 현장의 안전관리 역량을 인정받았다.

8일 현대무벡스는 최근 고용노동부와 한국산업안전보건공단이 주관한 '2026년 위험성평가 우수사례 발표대회'에서 고용노동부 장관이 수여하는 대상을 수상했다고 밝혔다.

위험성평가 우수사례 발표대회는 중대재해 예방에 효과적인 안전·보건 관리 사례를 발굴하고 확산하기 위해 매년 열리는 행사다. 올해는 업종과 규모에 따라 4개 분야로 나눠 사전 심사를 진행했으며, 총 16개 사업장이 이날 일산 킨텍스에서 열린 본선에 올랐다.

현대무벡스는 중·소 규모 건설업 분야에 참가해 최종 1위에 올랐다. 본선에서는 주력 사업인 스마트 물류와 스크린도어 구축 현장에서 위험 요인을 선제적으로 발굴·관리한 사례와 체계적인 안전 활동을 통한 중대재해 예방 성과를 소개했다.

특히 AI·로봇 기반 물류 솔루션 전문기업의 특성을 살려 지능형 안전보건시스템 운영을 강화하고, AI 내재화를 통한 '스마트 예방'을 핵심 전략으로 추진한 점이 높은 평가를 받았다. 안전관리 분야에서도 디지털 전환을 적극 적용했다는 점이 주목받았다.

이번 수상은 현대무벡스의 ESG 경영 성과를 대외적으로 입증했다는 점에서도 의미가 있다. 현대무벡스는 국제표준 인증을 기반으로 안전·보건 관리체계를 지속적으로 고도화하며 안전을 기업 경쟁력의 핵심 가치로 내재화하고 있다.

현대무벡스 관계자는 "안전 활동을 단순한 법적 의무가 아닌 핵심 경영 프로세스로 정착시키기 위해 노력한 결과"라며 "이번 수상은 임직원과 협력사 모두에게 안전 경영을 한 단계 더 고도화하는 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다.
김유라 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

SK하이닉스, 美 ADR 42조원 공모 흥행…주가 17% 급락이 최대 변수

음바페·홀란 따라오면 ‘도망가는’ 메시, 8호골로 득점 선두…아르헨 ‘8강행’

“현대차 아반떼, 슈퍼카를 연상케 하는 디자인”

국세청, ‘130조원 체납’ 전국 133개 세무서 ‘체납관리단’ 출범… 558만명 전수조사 착수

리센느 ‘무섭노’ 논란 역풍…김현지 PD, 과거 ‘노’ 자막 사용 재조명

“선호투표 무효” vs “계엄 지각 내부총질”…민주당 최고위 또 충돌

미국, 이란 타격…호르무즈 3척 피격에 유가 3%·가스 7% 상승

지금 뜨는 뉴스

더 넓어진 갤럭시 폴드 나온다…삼성, 22일 런던서 언팩

“슈퍼카 같은 디자인”…외신 찬사 쏟아진 신형 아반떼

무호흡, 식은땀?…방치하면 절대 안되는 잠버릇 7가지

“4명 모으던 골프는 옛말”… 올여름 ‘2인 라운드’ 뜬다

귀하신 서울 국평 전세…신규·갱신 전세보증금 격차 8000만원