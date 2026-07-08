“드론·UAM 미래기술 총출동”…국토부, 인천서 ‘대한민국 드론·UAM 박람회’ 개최

이미지 0 대한민국 드론·UAM 박람회 공식 포스터./국토부

국토교통부와 인천광역시가 드론과 도심항공교통(UAM) 산업의 최신 기술과 미래 비전을 한자리에서 선보이는 '2026 대한민국 드론·UAM 박람회'를 개최한다.국토부는 오는 15일부터 17일까지 인천 송도컨벤시아와 인천대학교, 송도 달빛축제공원 일원에서 '제6회 대한민국 드론·UAM 박람회'를 연다고 8일 밝혔다.이번 박람회는 드론과 UAM이 물류·교통·안전·레저 등 다양한 산업과 일상에서 활용되는 미래 모습을 제시하는 국내 대표 미래항공산업 행사다. 산업 전시와 국제 콘퍼런스, UAM 비행 쇼케이스, 드론 라이트쇼, 국제 드론축구대회 등이 함께 열린다.개막 첫날인 15일에는 국내 기업이 개발한 UAM 기체의 공개 비행 시연이 진행된다. 응급의료와 재난 대응 등 공공서비스 분야에서 UAM 활용 가능성을 선보이는 자리다.이어 개회식에서는 드론·UAM 추진 전략 발표와 VR 드로잉 세리머니, 국제 드론축구대회 시축 등이 진행된다. 국제 드론축구대회인 '2026 FIDA Intercontinental Cup'에는 20개국 이상이 참가해 국가대항전과 클럽대항전 등을 치른다.행사 기간 송도 달빛축제공원에서는 '우리의 상상이 실현되는 미래도시'를 주제로 드론 라이트쇼도 열린다. 15일과 17일 밤 수천 대의 드론이 공연을 펼치며, 드론 배송 체험과 뮤지컬 공연 등 시민 참여 프로그램도 마련된다.전시관에는 대한항공과 파블로, 유비파이, 나르마를 비롯해 공공기관과 지방자치단체 등 137개 기업·기관이 참가한다. 드론·UAM 기체와 부품 기술, 서비스 모델, 산업 정책 등을 소개하고 체험·교육 공간도 운영한다.박람회 기간에는 글로벌 콘퍼런스와 드론산업얼라이언스 총회, 제20차 UAM 팀코리아 실무협의체, UAM 올림피아드 기술세미나 등 산업 행사도 함께 열린다.드론 콘퍼런스에는 미국, 독일, 일본, 중국 등 13개국 36명의 해외 연사가 참여해 글로벌 드론 산업 동향과 시장 진출 전략, 투자 및 규제 환경 등을 공유한다. 인천시가 주최하는 'K-UAM Confex'와 연계해 국제 콘퍼런스와 비즈니스 미팅, 글로벌 기업 피칭 등도 진행될 예정이다.홍지선 국토부 제2차관은 "드론과 UAM은 국민의 일상을 바꾸고 미래 산업의 새로운 가능성을 여는 핵심 기술"이라며 "이번 박람회를 통해 국내 드론·UAM 산업의 우수한 기술력과 활용 성과를 국민들이 직접 체험할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.