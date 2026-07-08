닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

경제 정책

해수부-한전MCS, 도서 해양폐기물 관리 맞손

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260708010003037

글자크기

닫기

세종 이지훈 기자

승인 : 2026. 07. 08. 15:04

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

'도서 지역 해양폐기물 관리 협력 업무협약' 체결
해양쓰레기 정화 활동·해양환경 보호 캠페인 등 추진
해수부 사진
해양수산부와 한전MCS는 9일 서울 한전MCS 마포용산지점에서 도서 지역 해양폐기물의 신속하고 효율적인 관리를 위해 '도서 지역 해양폐기물 관리 협력 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

한전MCS는 한국전력공사의 자회사로 전기 검침, 체납 관리, 고지서 송달 등의 업무를 수행하고 있으며, 백령도, 흑산도 등 주요 유인 도서에 65개 도서 발전소를 운영하고 있다. 특히 도서 발전소 근무자들은 해양폐기물과 해양환경 이상 상황을 조기에 발견하고 상시 관리할 수 있는 현장 대응 역량을 갖추고 있다.

이번 업무협약 체결에 따라 양 기관은 한전MCS 도서 발전소 근무자들의 현장 네트워크를 활용해 △해양쓰레기 정화 활동 △기름 유출, 대형 해양쓰레기 적치 등 해양환경 이상 상황 발견 및 신고 △해양환경 보호 캠페인 등을 공동으로 추진할 계획이다. 아울러 활동 우수사례를 발굴하고 확산해 민관이 함께하는 해양환경 보호 협력 모델을 구축해 나갈 예정이다.

해수부는 이번 협약을 시작으로 해양쓰레기 관리뿐만 아니라 해양생물 보호, 갯벌 복원 등 다양한 해양환경 분야에서 기업의 환경·사회·투명경영(ESG) 활동과 연계한 협력 모델을 지속 확대해 나갈 계획이다.

남재헌 해수부 차관은 "도서 지역은 해양환경 보전의 중요성이 매우 큰 지역임에도 불구하고 접근성과 인력 등의 한계로 관리에 어려움이 있었다"며 "이번 협약을 계기로 현장 중심의 해양환경 보호 활동을 확대하고, 민관 협력을 기반으로 도서 지역의 해양환경 관리 체계를 더욱 촘촘하게 구축해 나가겠다"고 말했다.
이지훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

SK하이닉스, 美 ADR 42조원 공모 흥행…주가 17% 급락이 최대 변수

음바페·홀란 따라오면 ‘도망가는’ 메시, 8호골로 득점 선두…아르헨 ‘8강행’

“현대차 아반떼, 슈퍼카를 연상케 하는 디자인”

국세청, ‘130조원 체납’ 전국 133개 세무서 ‘체납관리단’ 출범… 558만명 전수조사 착수

리센느 ‘무섭노’ 논란 역풍…김현지 PD, 과거 ‘노’ 자막 사용 재조명

“선호투표 무효” vs “계엄 지각 내부총질”…민주당 최고위 또 충돌

미국, 이란 타격…호르무즈 3척 피격에 유가 3%·가스 7% 상승

지금 뜨는 뉴스

더 넓어진 갤럭시 폴드 나온다…삼성, 22일 런던서 언팩

“슈퍼카 같은 디자인”…외신 찬사 쏟아진 신형 아반떼

무호흡, 식은땀?…방치하면 절대 안되는 잠버릇 7가지

“4명 모으던 골프는 옛말”… 올여름 ‘2인 라운드’ 뜬다

귀하신 서울 국평 전세…신규·갱신 전세보증금 격차 8000만원