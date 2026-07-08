KB금융, 전북혁신도시에 ‘KB금융타운’ 개소…자산운용 금융거점 조성

국민연금 연계 금융생태계 구축…계열사 공동 입주

스타트업·청년 창업 지원…기후테크 투자도 추진

clip20260708151617 0 양종희 KB금융그룹 회장(오른쪽 두 번째)이 8일 전북혁신도시에서 열린 전북 KB금융타운 개소식에 참석해 주요 내빈들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 조지훈 전주시장, 이원택 전북특별자치도지사, 김윤덕 국토교통부장관, 양종희 KB금융그룹 회장, 김성주 국민연금공단이사장./KB금융그룹

KB금융그룹이 전북혁신도시에 국민연금공단과 연계한 자산운용 특화 금융거점을 마련했다.KB금융그룹은 8일 전북혁신도시에서 '전북 KB금융타운' 개소식을 열었다고 밝혔다. 이날 행사에는 양종희 회장을 비롯해 김윤덕 국토교통부 장관, 이원택 전북특별자치도지사, 김성주 국민연금공단 이사장 등이 참석했다.전북 KB금융타운은 국민연금공단을 중심으로 자산운용 특화 금융생태계를 구축하고, 청년과 중소기업, 혁신기업의 성장을 지원하기 위한 지역 금융거점으로 조성됐다. 금융타운에는 KB국민은행과 KB증권, KB손해보험, KB자산운용 등 주요 계열사가 입주한다. 이들 계열사는 국민연금공단과 연계한 자산운용 업무를 지원하고, 금융 전문인력과 혁신기업이 함께 성장할 수 있는 지역 거점 역할을 수행한다.이번 개소로 전북혁신도시에 상주하는 KB금융 직원은 약 350명으로 늘어난다. 이 가운데 현지 채용 인력은 약 150명이다.KB금융은 자산운용 중심 금융 생태계를 조성하기 위해 KB자산운용 전주사무소와 KB증권 전주 CIB센터를 운영한다. 지역 주민과 기업을 대상으로는 은행·증권 복합점포를 비롯해 시니어 특화 금융 상담을 제공하는 KB골든라이프센터, 서민·취약계층의 경제적 재기를 지원하는 KB희망금융센터, AI 기반 비대면 자산관리 상담센터 등을 마련했다.중소기업과 청년 창업 지원도 확대한다. KB금융은 스타트업 육성 플랫폼인 'KB 이노베이션 허브'를 중심으로 계열사 협업과 투자 연계를 강화할 계획이다. 전북의 강점 산업과 연계한 투자도 추진한다. 기후·에너지·농생명 분야와 연계한 기후테크 벤처기업 육성 펀드에 신규로 투자하고, 이를 통해 탄소저감, 재생에너지, 스마트농업 분야 유망 기업의 지역 내 창업 및 정착을 지원한다는 구상이다.미래 금융인재 양성을 위한 교육 사업도 추진한다. KB금융공익재단 전문강사와 국민연금공단 강사진이 함께 초·중·고 경제금융교육을 운영하고, 'NPS 오픈캠퍼스'와 연계한 우수 학생 장학금 지원도 진행하기로 했다.양종희 회장은 "전북 KB금융타운은 국민연금을 중심으로 금융과 산업, 지역이 함께 성장하는 자산운용 특화 금융생태계의 출발점"이라며 "청년과 중소기업, 혁신기업이 지역에서도 충분한 기회를 얻고 성장할 수 있는 환경을 조성하고, 지역경제 활성화와 국가균형발전에 기여하는 금융의 역할을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.