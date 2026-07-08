보성군, 민선 9기 73개 공약 본격 추진…미래 100년 성장 기반 구축

농어촌기본소득·미래농업·관광·청년정책 중심 군민 체감형 성장 전략 가동

김철우 군수 0 김철우 보성군수

전남광주통합특별시 보성군이 민선 9기 군정 비전인 '군민 중심의 든든한 행정, 미래를 압도하는 성장도시 보성' 실현을 위해 5대 전략과 73개 공약을 본격 추진한다.보성군은 민선 9기를 지난 8년간의 군정 성과를 완성하고 예산 1조원 시대를 열어 미래 100년 성장 기반을 마련하는 전환기로 삼아 복지와 농림축산어업, 정주환경, 관광, 지역경제를 연계한 군민 체감형 정책을 집중 추진한다고 8일 밝혔다.군은 △생애주기 맞춤형 복지·교육도시 △미래형 농어촌 혁신 △정주환경 개선과 균형성장 △청년·지역경제 성장 플랫폼 구축 △체류형 관광도시 완성 등 5대 전략 아래 73개 공약을 단계적으로 추진한다.민선 9기 핵심 사업은 제1호 공약인 농어촌기본소득이다. 군은 오는 8월부터 2027년 말까지 전 군민에게 월 20만 원을 지급해 생활 안정과 지역 소비를 촉진하는 선순환 경제체계를 구축할 방침이다.이와 함께 어르신 간병비 지원, 맞춤형 일자리 확대, 청년 1000명 유치 프로젝트, 대학생 등록금 지원, 청년·다자녀가구 주거 지원 등 생애주기별 복지정책도 확대한다.농어업 분야에서는 농림해양수산 예산 4000억원 확보와 농수산물 가격안정기금 150억원 조성으로 경영 안전망을 강화하고, AI 스마트축사 확대, 청년농업인 육성, 숙박·체류형 스마트팜 관광단지 조성, 보성 말차산업 고도화 등을 통해 농업의 미래 산업화를 추진한다.또 전남광주통합특별시 출범을 성장 기회로 활용해 주월산 복합시니어타운 조성, 제2차 공공기관 유치, 버스터미널 현대화 등 생활 SOC를 확충하고, 폐교 활용 청년 창업공간 조성, 율포항 어촌신활력사업 등 산업 기반도 강화할 계획이다.관광 분야에서는 여자만 국가해양생태공원 조성, 세계 차정원 엑스포 개최, 율포·봇재 관광특구 및 국가정원 지정, 4성급 이상 관광호텔과 컨벤션센터 유치 등을 추진해 체류형 관광도시 조성에 속도를 낸다.김철우 보성군수는 "민선 9기는 지난 8년간 군민과 함께 만들어 온 성과를 완성하고 보성의 미래 100년을 준비하는 중요한 시기"라며 "73개 공약을 차질 없이 추진해 군민 모두가 변화와 성장을 체감하는 군정을 만들겠다"고 말했다.