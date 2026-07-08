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대전 직업계고생, 지역기업 취업길 넓어진다…직업교육 혁신지구 선정

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세종 김남형 기자

승인 : 2026. 07. 08. 15:24

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반도체·로봇 등 전략산업 맞춤 인재 양성
직업교육 혁신지구 전국 16개로 확대
교육부
교육부 전경. /박성일 기자
대전 직업계고 학생들이 지역 전략산업 기업에 취업하고, 지역 대학에서 후학습까지 이어갈 수 있는 직업교육 체계가 마련된다. 반도체와 스마트팩토리, 로봇 등 지역 산업 수요에 맞춰 학생을 길러 지역 기업 취업과 청년 정주까지 연결하겠다는 취지다.

교육부는 2026년 직업교육 혁신지구 신규 공모 결과 대전광역시와 대전광역시교육청을 신규 지구로 선정했다고 8일 밝혔다.

직업교육 혁신지구는 지방자치단체와 교육청이 중심이 돼 지역 기업, 대학, 유관기관과 함께 지역 산업에 필요한 인재를 양성하는 직업교육 모델이다. 직업계고 교육과 지역 기업 취업, 대학 후학습, 청년 정주 지원을 하나의 성장 경로로 연결하는 것이 특징이다.

교육부는 2021년부터 이 사업을 추진해 왔다. 현재 8개 광역지구와 7개 기초지구가 운영 중이며, 이번 대전 선정으로 전국 직업교육 혁신지구는 모두 16개로 늘어난다.

대전지구는 '배움도 일도 삶도, 대전에서 핏(FIT)'을 비전으로 내세웠다. 대전시와 대전시교육청, 지역 기업, 대학이 함께 참여해 직업계고-기업 선취업-대학 후학습으로 이어지는 지역 직업교육 협력체계를 구축한다.

대전지구의 전략산업은 반도체, 스마트 팩토리, 로봇·스마트제어, 드론측량, 철도차량관리 등이다. 교육과정도 이 같은 산업 수요에 맞춰 운영된다. 학생들이 학교 단계에서 지역 산업과 직무를 이해하고, 졸업 후 지역 기업에 취업한 뒤 지역 대학에서 학습을 이어갈 수 있도록 지원하는 방식이다.

대표 프로그램으로는 '디제이(DJ, Dream & Job) 일자리 뉴(NEW) 365 매칭데이'가 운영된다. 교육청과 학교, 유관기관, 기업이 함께 참여해 학생의 진로 설계부터 우수 기업 취업 연계까지 돕는다. 학생은 적성에 맞는 기업과 직무를 탐색하고, 기업은 필요한 인재를 조기에 발굴할 수 있다.

교육부는 직업교육 혁신지구를 통해 지역 전략산업과 연계한 맞춤형 인재 양성을 강화할 계획이다. 지역에서 배운 학생이 지역 기업에 취업하고, 후학습을 통해 계속 성장하는 구조를 만들어 지역 산업 경쟁력과 청년 정주 기반을 함께 높이겠다는 구상이다.

장홍재 교육부 학교정책실장은 "직업교육 혁신지구는 지역이 필요한 인재를 지역이 직접 키우고, 청년이 지역에서 성장하며 정착할 수 있도록 지원하는 대표적인 지역인재 양성 모델"이라며 "이번 대전 혁신지구 선정을 계기로 지역과 학교, 기업, 대학이 함께 만드는 직업교육 생태계가 더욱 확산되기를 기대한다"고 말했다.
김남형 기자

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