MBC 제3노조 “김현지 PD, 리센느 ‘무섭노’ 논란 사과·징계해야”

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MBC 제3노동조합(제3노조)이 그룹 리센느 멤버 원이의 '무섭노' 발언을 극우 성향 온라인 커뮤니티 일간베스트(일베)식 표현이라고 지적한 김현지 MBC경남 PD를 향해 사과와 징계를 촉구했다.MBC 제3노조는 7일 '사투리로 일베몰이 나선 MBC PD, 당장 징계하라!'는 제목의 성명을 내고 "경상도 사투리인 '00노' 표현을 일베식 혐오 표현으로 규정한 것은 부적절하다"며 이같이 밝혔다. MBC 제3노조는 보수 성향으로 알려져있다.노조는 리센느 원이가 자신의 유튜브 채널에서 일본인 멤버 미나미의 고향집을 방문한 영상 중 어두운 방으로 들어가며 "무섭노, 조명부터 무서운데"라고 말한 장면을 언급했다. 이어 "이는 경상도 지역에서 일상적으로 사용하는 사투리 표현"이라며 "이를 일베 표현으로 단정하는 것은 경상도 사투리 사용자 전체를 오해하게 만들 수 있다"고 주장했다.또한 김 PD가 과거 연출에 참여한 MBC경남 프로그램에서 "뭐라 하노", "옛날에 그런 말을 들을 여가가 어딨노", "야가 무슨 죄를 짓고 저래가 오노?" 등 경상도 사투리 자막이 사용됐다는 온라인 게시글도 거론했다.노조는 현재 시청자 게시판에 김 PD를 비판하는 글이 다수 올라오고 있다며 "지역 공영방송인 MBC경남이 경상도 사투리를 혐오 표현으로 만든 것 아니냐는 비판과 함께 책임 있는 입장 표명 및 해당 PD의 사퇴를 요구하는 의견도 제기되고 있다"고 전했다.이어 울산 출신 개그맨 김시덕이 "사투리 맞아"라며 리센느 원이를 응원한 점도 언급했다.제3노조는 "김 PD는 공인으로서 SNS 계정을 닫는 데 그칠 것이 아니라 자신의 입장을 밝히고 공개적으로 사과해야 한다"며 "이번 논란으로 MBC경남에 끼친 영향에 대해서도 책임을 지고 징계를 받아야 한다"고 주장했다.이번 논란은 김 PD가 SNS를 통해 리센느 원의 '무섭노' 발언을 문제 삼으면서 시작됐다. 이후 해당 표현이 경상도 사투리인지, 일베식 표현으로 볼 수 있는지를 둘러싸고 온라인에서 찬반 논쟁이 이어지고 있다.