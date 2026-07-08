닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국회·정당

소병훈 “8·17 전당대회, 철저한 중립과 원칙으로 선거 관리”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260708010003121

글자크기

닫기

김동민 기자

승인 : 2026. 07. 08. 16:30

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

PYH2026070818490001300_P4
더불어민주당 소병훈 중앙당 선거관리위원장이 8일 국회에서 열린 제1차 중앙당선거관리위원회의에서 발언하고 있다. /연합
소병훈 더불어민주당 중앙선거관리위원장이 8일 8·17 전당대회를 준비하는 데 있어 "철저한 중립과 원칙을 가지고 선거 관리에 임하겠다"고 밝혔다.

소 위원장은 이날 진행된 제1차 중앙선거관리위원회의에서 이같이 밝혔다. 그는 "이재명 정부가 유능하고 성공하기 위해선 민주 진영 단합과 국민 통합이 무엇보다 중요하다. 이 정신이야 말로 이번 전당대회가 담아야 할 정신이자 수호해야 할 중요한 가치"라고 했다.

그러면서 "집권 여당으로서 국민께 안정과 희망을 보여야 하며 출발점은 누구나 신뢰할 수 있는 공정한 선거 관리다. 치열하게 경쟁하되 과정은 공정해야 하며, 선거가 끝난 뒤에는 모두가 결과에 승복하고 하나가 돼야 한다"고 강조했다.

민주당은 이를 위해 3가지 원칙을 지킬 것을 약속했다. 소 위원장은 "철저한 중립과 원칙으로 선거를 관리하겠다. 어느 한쪽으로 기울이지 않고 정해진 원칙과 기준에 따라 공정하게 판단하겠다"고 말했다.

이어 "악의정 비벙과 멸칭, 가짜뉴스에는 단호하게 대응하겠다. 당의 단합을 해치는 분열의 언어가 선거 질서를 훼손하지 않도록 관리하겠다"고 부연했다.

끝으로 소 위원장은 "선거 이후까지 내다보는 통합의 선거가 되도록 관리하겠다. 경쟁 과정에서 분열이 아닌 이재명 정부와 민주당의 승리를 위한 원팀의 징검다리가 되도록 노력하겠다"고 했다.
김동민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

SK하이닉스, 美 ADR 42조원 공모 흥행…주가 17% 급락이 최대 변수

“현대차 아반떼, 슈퍼카를 연상케 하는 디자인”

국세청, ‘130조원 체납’ 전국 133개 세무서 ‘체납관리단’ 출범… 558만명 전수조사 착수

리센느 ‘무섭노’ 논란 역풍…김현지 PD, 과거 ‘노’ 자막 사용 재조명

[속보] 트럼프 “이란과 종전 MOU 끝난 것 같다…협상 원치 않아”

“선호투표 무효” vs “계엄 지각 내부총질”…민주당 최고위 또 충돌

[마켓파워] 공정가액 변수에 흔들리는 승계 셈법…이선호 CJ 지분율 바뀌나

지금 뜨는 뉴스

QR코드 스캔 후 얼굴인증 10초…휴대폰 명의도용 걱정 뚝

더 넓어진 갤럭시 폴드 나온다…삼성, 22일 런던서 언팩

“슈퍼카 같은 디자인”…외신 찬사 쏟아진 신형 아반떼

무호흡, 식은땀?…방치하면 절대 안되는 잠버릇 7가지

“4명 모으던 골프는 옛말”… 올여름 ‘2인 라운드’ 뜬다