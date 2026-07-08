삼성전자, AI 인프라에 최적화된 기업용 eSSD ‘PM1763’ 양산

9세대 V낸드·4나노 기반 신규 컨트롤러 탑재

효율적인 데이터 처리 강점…핵심 솔루션

보안도 강화해 양자 컴퓨팅 해킹 방지 가능

삼성전자, AI 인프라에 최적화된 기업용 SSD PM1763 양산(1) 0 삼성전자가 AI 인프라에 최적화된 기업용 SSD PM1763을 양산했다. 사진은 이에 대한 제품의 모습. /삼성전자

삼성전자가 기업용 SSD(eSSD)인 'PM1763' 양산을 시작했다. 이는 인공지능(AI) 인프라에 최적화된 PCIe 6.0을 기반으로 한다.8일 삼성전자는 PM1763 제품에 9세대 V낸드와 4나노 기반 신규 컨트롤러를 탑재해 성능과 전력 효율을 크게 향상시켰다고 밝혔다. 이는 효율적인 데이터 처리가 강점으로, 차세대 AI 플랫폼에 핵심 솔루션이 될 것이라는 게 삼성전자 관계자 설명이다.제품은 4테라바이트(TB), 8TB, 16TB의 3가지 용량으로 제공된다. 이 중 16TB 제품은 업계 최고 성능을 구현했다. 16TB 제품 기준 연속 읽기·쓰기 속도는 각각 최대 초당 2만8400메가바이트(MB), 2만1900MB로 전작 대비 2배 정도 향상됐다.40기가바이트(GB) 크기의 대형 언어 모델(LLM)을 약 1.4초 만에 전송할 수 있는 속도로, 가속기와 프로세서 간 데이터 지연을 최소화해 AI 작업 처리 효율을 획기적으로 높일 수 있다.회사는 차세대 AI 서버에 적용되는 액체 냉각 환경에 최적화된 제품이라고도 강조했다. 삼성전자 측은 "콜드 플레이트를 소자에 부착하는 D2C 냉각 방식을 활용해 고부하 환경에서도 성능 저하 없이 장시간 최고 성능을 유지할 수 있다"고 했다.전작과 비교했을 때 전력 효율이 1.8배 이상 높아 데이터센터 운영 비용 절감에도 도움을 줄 수 있을 전망이다.또한 보안 솔루션이 강화돼 양자 컴퓨터 공격에 취약한 점을 보완한 새로운 암호화 알고리즘인 PQC를 통해 양자 컴퓨팅 해킹을 방지할 수 있게 됐다. 가상화 환경에서 데이터 통로를 안전하게 보호할 수도 있게 됐다고 한다.최장석 삼성전자 메모리사업부 상품기획팀 상무는 "업계 최고 성능을 바탕으로 글로벌 고객사의 차세대 AI 플랫폼 요구사항을 만족시키고 제품 검증까지 마쳤다"며 "AI 모델이 효율적으로 운영하도록 지원하는 핵심 솔루션이 될 것"이라고 말했다.