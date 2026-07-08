동부건설, 라오스 메콩강변 정비사업 준공…“해외 인프라시장서 사업 발굴”

[사진자료2] 메콩강 종합관리사업 2차 준공식 0 지난 1일(현지시간) 라오스 비엔티안에서 개최된 메콩강 종합관리사업 2차 준공식에서 참석자들이 기념 사진을 촬영하고 있다.

동부건설은 메콩강 종합관리사업 2차 건설공사를 준공했다고 8일 밝혔다.이번 사업은 라오스 수도 비엔티안의 메콩강변 일대를 정비해 홍수와 하천 침식 피해를 예방하고, 시민 생활환경과 도시 기반시설을 개선하기 위해 추진된 공적개발원조 기반 인프라 프로젝트다.메콩강변 제방 축조 및 호안 정비 9.3㎞를 비롯해 강변공원 4.3ha, 강변도로 4.4㎞, 보행로 1.01㎞ 등을 조성했다. 발주처는 라오스 비엔티안시 공공사업교통국이며, 사업 재원은 대외경제협력기금(EDCF)을 통해 마련됐다.동부건설은 60%의 지분으로 주관사를 맡았다. 총 공사금액은 582억원이며, 공사기간은 총 55개월이다. 회사는 메콩강 수위 변화와 우기 기후, 현지 시공 여건 등을 고려해 안정적인 공정 관리와 품질 확보에 주력했다.지난 1일에는 사업 준공을 기념하는 준공식이 비엔티안에서 열렸다. 라오스 정부 및 발주처와 한국 측 관계자 등 총 150여명이 함께한 이번 준공식에는 시릴랏통신 통펭 비엔티안 시장 등 라오스 정부 및 발주처 관계자들이 참석했다. 한국 측에서는 정영수 주라오스 대한민국 대사를 비롯해 이지언 EDCF 아시아 1부 부장, 조홍빈 동부건설 토목사업본부장 등이 참석했다.회사는 이번 준공을 통해 해외 공적개발원조 인프라 사업 수행 역량을 다시 한번 입증했다. 그동안 국내외 도로·교량·항만 등 토목 인프라 분야에서 축적한 기술력과 사업관리 경험을 바탕으로 해외 시장에서도 안정적인 시공 역량을 발휘하고 있다.특히 라오스, 캄보디아, 베트남 등 동남아시아 지역을 중심으로 해외 인프라 사업 수행 경험을 꾸준히 확대해 왔다. 2019년 라오스 사반나켓 농촌종합개발사업을 시작으로 캄보디아 수자원기상부가 발주한 홍수 피해 저감 사업 등을 수행하며 해외 토목사업 재개 기반을 마련했다. 이와 함께 베트남 미안~까오랑 도로공사 등 사업 영역을 넓히며 동남아 지역에서의 입지를 지속적으로 강화하고 있다.동부건설 관계자는 "앞으로도 동남아를 비롯한 해외 인프라 시장에서 수익성과 안정성을 갖춘 우량 사업을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.