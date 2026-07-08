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잠수함 수주 불발뒤 만난 韓·加 정상…AI·방산 등 미래산업 협력 강화 한 뜻

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홍선미 기자

승인 : 2026. 07. 08. 17:51

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李대통령·카니 총리, 약식 회동
靑 "포괄적 전략동반자 관계 심화"
이재명 대통령과 마크 카니 캐나다 총리가 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 약식 회동을 하고 있다. /연합
튀르키예를 순방 중인 이재명 대통령이 7일(현지시간) 마크 카니 캐나다 총리와 만나 인공지능(AI)과 방산을 비롯한 미래산업 분야에서 협력을 확대해 나가기로 뜻을 모았다.

특히 한국의 캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP) 수주는 불발됐지만, 양국은 '포괄적 전략 동반자' 관계를 지속적으로 심화하며 국방·방산, 에너지, 핵심광물 등 다양한 분야에서 실질 협력을 모색한다는 방침이다.

위성락 국가안보실장은 이날 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의가 열린 튀르키예 앙카라에서 브리핑을 열고 "이 대통령이 공식 일정에 앞서 카니 총리와 약식 회동을 갖고 양국 간 미래 AI 협력에 대해 진지하고 구체적인 협의를 했다"고 밝혔다.

위 실장은 "한국과 캐나다는 계속해서 양국의 '포괄적 전략 동반자' 관계를 심화해 나갈 것"이라며 "이번 잠수함 입찰 과정에서도 양국은 국방·방산, 에너지, 핵심광물 등 다양한 분야에서 협력 가능성을 확인했고, 앞으로 관련 실질 협력을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

위 실장은 두 정상이 지난 주말 캐나다 잠수함 사업과 관련해 통화한 내용도 소개했다. 그는 "캐나다 잠수함 사업 우선협상자 선정과 관련해 이 대통령은 지난 주말 카니 총리의 요청으로 통화를 했다"며 "캐나다 측은 각별한 예우를 갖춰 선정 결과를 사전에 우리 측에 설명했다"고 전했다.

다만 두 정상은 이날 약식 회동에서 잠수함 사업에 대한 구체적인 논의는 하지 않은 것으로 알려졌다. 위 실장은 "지난 주말 통화에서 잠수함 관련 이야기를 많이 나눴기 때문에 오늘은 앞으로 여러 영역에서의 협력 전망을 주로 논의했다"며 "오늘 약식회의에서는 새로운 영역에서의 협력, 그중에서도 AI 분야 협력에 대한 이야기가 많이 있었다"고 했다.

앞서 캐나다는 지난 6일 CPSP 우선협상대상자로 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)를 선정했다고 발표했다.
홍선미 기자

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