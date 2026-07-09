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“시민 안전보다 중요한 가치 없다”…김보라 안성시장, 집중호우 선제대응 강조

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안성 이진 기자

승인 : 2026. 07. 09. 16:32

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장마시즌 앞두고 인명피해 우려지역 예찰 강화 당부
김보라 안성시장, 시민의 생명과 안전보다 중요한 가치 없다!
김보라 안성시장(오른쪽 첫번째)이 9일 시청 재난종합상황실에서 집중호우 현장점검 재난대책회의를 주재하고 있다. /안성시
김보라 안성시장이 본격적인 장마 시즌을 앞두고 시민 안전 제고에 만전을 기할 것을 공직자들에게 당부했다.

9일 안성시에 따르면 김 시장은 이날 시청 재난종합상황실에서 집중호우 현장점검 재난대책회의를 주재하고 기상 전망과 부서별 대응 상황을 점검하고 인명피해 우려 지역에 대한 예찰 강화와 선제적 대응을 강조했다.

이 자리에서 김 시장은 지역 내 집중호우에 따른 인명·재산 피해를 방지를 위해 안성천 둔치주차장을 방문 차단기, 재난 예·경보시설 등 분야별 시설의 작동 여부와 현장 상태를 점검했다.

특히 그는 하천 산책로와 둔치주차장, 지하차도 등 인명피해 우려 지역에 대해서는 위험 발생 시 즉시 출입을 통제하고 재난 예.경보시설과 마을방송 등을 적극 활용해 주민들에게 신속히 상황을 전파할 것을 지시했다.

또한 배수펌프장과 재난 예방 시설의 운영 상태를 지속적으로 점검하고 관계기관과 읍·면·동과 비상연락 체계를 유지해 빈틈없는 재난 대응을 당부했다.

김 시장은 "시민의 생명과 안전보다 중요한 가치는 없다"며 "긴장의 끈을 놓지 말고, 재난 취약지역에 대한 예찰과 시설 점검을 강화해 단 한 명의 인명피해도 발생하지 않도록 모든 역량을 집중해 달라"고 말했다.
이진 기자

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