“고향의 미래는 아이들”…이름 없는 향우, 3년째 함양군에 1억 기탁

2024년부터 총 3억원 쾌척…20년간 고향 행사 후원 등 '키다리 아저씨' 행보

함양군청 0 함양군청 전경.

경남 함양군에 고향을 향한 남다른 애정과 인재 육성을 향한 따뜻한 마음이 3년째 묵묵히 이어지고 있다.(재)함양군장학회는 휴천면 출신의 한 향우회원이 올해도 자신의 신원을 밝히지 않은 채 장학금 1억원을 기탁했다고 9일 밝혔다. 익명의 기탁자가 이처럼 고향 인재 육성을 위해 쾌척한 기금은 2024년부터 올해까지 총 3억원에 달한다.이 기탁자는 단순한 장학금 전달을 넘어 지난 20여 년간 고향 휴천면의 어버이날 행사, 면민 체육대회 등 크고 작은 지역 행사 때마다 물심양면으로 지원을 아끼지 않으며 지역사회에 귀감이 되어왔다.기탁자는 익명을 전제로 "고향의 미래는 결국 아이들이 어떻게 성장하느냐에 달려 있다고 생각한다"며 "함양의 학생들이 자신의 꿈을 마음껏 펼치고 지역을 빛낼 훌륭한 인재로 성장하는 데 작은 보탬이 되기를 바랄 뿐이다. 앞으로도 고향의 미래를 위한 나눔을 멈추지 않겠다"고 뜻을 전했다.진병영 함양군장학회 이사장은 "3년이라는 긴 시간 동안 매년 1억원이라는 큰 금액을 흔쾌히 내어주신 기탁자의 깊은 애향심에 깊은 경의와 감사를 표한다"며 "기탁자의 소중한 뜻이 우리 아이들에게 희망과 용기가 되어 더 큰 결실로 이어질 수 있도록, 장학 사업을 한층 내실 있게 추진하겠다"고 말했다.한편, 이번 기탁은 지역사회 내 기부 문화를 확산하고, 고향을 떠난 출향인들이 고향의 미래를 위해 고민하고 행동하는 '선한 영향력'의 대표적 사례로 주목받고 있다. 함양군장학회는 전달받은 장학금을 지역 학생들의 교육 환경 개선 및 인재 발굴을 위한 지원 사업에 소중히 사용할 계획이다.