홍명보 “도피 아니었다, 모든 책임은 나에게”…침묵 깨고 첫 입장 발표

월드컵 탈락 후 '첫 공식 사과문'

미국 체류 배경·청문회 출석 의사

"질책과 비판은 가슴에 새기겠다"

공항 나서는 홍명보 전 감독 0 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출에 실패해 한국 축구 국가대표팀에서 사퇴한 홍명보 전 감독이 지난달 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. /연합

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 대표팀 지휘봉을 내려놓은 홍명보 전 대한민국 축구대표팀 감독이 처음으로 공식 입장을 내고 국민들에게 사과했다. 최근 제기된 '도피', 'VIP 통로 이용' 등 각종 의혹과 확인되지 않은 주장에 대해서도 직접 해명하며 정면 대응에 나섰다.홍 감독은 9일 '홍명보 전 국가대표팀 감독, 국민 여러분께 드리는 말씀'이라는 제목의 입장문을 공개했다. 그는 월드컵 성적 부진에 대한 책임을 인정하며 국민들에게 거듭 사과했고, 사실과 다른 내용이 확산되는 상황을 더 이상 외면할 수 없어 입장을 밝히게 됐다고 설명했다.한국은 이번 북중미 월드컵 조별리그에서 1승2패를 기록하며 A조 3위에 머물렀다. 체코와의 첫 경기에서 2-1 역전승을 거뒀지만 개최국 멕시코에 0-1로 패했고, 최종전에서는 남아공에 0-1로 충격패를 당하며 32강 진출이 좌절됐다. 와일드카드 가능성도 끝내 무산됐고, 홍 감독은 대회 종료 후 성적 부진의 책임을 지고 지난달 29일 사퇴했다.홍 감독은 입장문에서 "그 결과에 대한 모든 책임은 감독인 저에게 있습니다. 기대와 응원에 보답하지 못했고, 많은 분들께 실망과 상처를 드렸습니다. 감독으로서 그 책임을 무겁게 받아들이며 다시 한번 깊이 사과드립니다"라고 밝혔다.또 대표팀을 떠난 뒤 곧바로 입장을 내놓지 않은 이유에 대해서는 "월드컵이 끝난 뒤 제게 가장 먼저 주어진 일은 결과를 받아들이는 것이었다"며 "하지만 시간이 흐르면서 사실과 다른 내용들이 사실인 양 알려지고, 확인되지 않은 이야기들까지 더해졌다. 무엇보다 선수들과 스태프들까지 오해와 추측 속에 놓이는 모습을 보며 침묵만 하는 것이 과연 옳은 일인지 다시 돌아보게 됐다"고 설명했다.최근 논란이 된 미국 체류에 대해서도 입장을 밝혔다. 그는 월드컵 종료 후 귀국한 뒤 미국 로스앤젤레스로 출국한 것과 관련해 "미국에 머물게 된 것 역시 결과를 외면하거나 피하기 위한 선택은 아니었다"며 "당시 저와 가족을 향한 협박과 신변 안전에 대한 우려가 있었고, 한 가정의 가장으로서 가족을 지켜야 했기 때문"이라고 밝혔다. 이어 "그 어떤 이유로도 감독으로서 해야 할 일을 외면하거나 국민 여러분을 피하려 했던 것은 결코 아니었다"고 강조했다.홍 감독은 오는 22일 열릴 예정인 국회 문화체육관광위원회의 대한축구협회 청문회에도 직접 출석하겠다는 뜻을 분명히 했다. 그는 "청문회가 열린다면 그 자리는 월드컵 결과에 대해 국민 여러분께 설명드리는 자리라고 생각한다"며 "국민 여러분 앞에서 제가 알고 있는 사실은 있는 그대로 말씀드리며, 어떠한 질문도 피하지 않겠다"고 밝혔다.한편 문화체육관광부도 이번 청문회를 계기로 대한축구협회 운영 전반에 대한 개혁 논의에 속도를 낼 방침이다. 문체부는 월드컵 조기 탈락을 계기로 협회의 거버넌스와 대표팀 운영 시스템 전반을 재점검하고, 책임성과 투명성을 강화하는 제도 개선에 나서겠다는 입장을 밝혀왔다.특히 오는 22일 열리는 국회 문화체육관광위원회 청문회는 대표팀의 월드컵 실패 원인뿐 아니라 대한축구협회의 의사결정 구조와 감독 선임 과정, 행정 운영 전반을 점검하는 자리가 될 전망이다. 홍 전 감독을 비롯해 대한축구협회 관계자들이 증인으로 채택된 가운데, 축구계 전반의 쇄신 방안과 재발 방지 대책이 핵심 쟁점으로 다뤄질 것으로 보인다.국민 여러분, 홍명보입니다.먼저 대한민국 축구를 사랑해 주시고 응원해 주신 모든 국민 여러분께 진심으로 사과드립니다.국가대표팀 감독이라는 막중한 책임을 맡았음에도 월드컵에서 국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 만들어드리지 못했습니다. 그 결과에 대한 모든 책임은 감독인 저에게 있습니다. 기대와 응원에 보답하지 못했고, 많은 분들께 실망과 상처를 드렸습니다. 감독으로서 그 책임을 무겁게 받아들이며 다시 한번 깊이 사과드립니다.대표팀 감독직에서 물러난 뒤, 국민 여러분께 어떤 말씀을 드려야 할지 오랫동안 고민했습니다.월드컵이 끝난 뒤 제게 가장 먼저 주어진 일은 결과를 받아들이는 것이었습니다. 대표팀의 결과는 감독인 제가 감당해야 할 몫이라고 생각했기 때문입니다. 그래서 그동안은 제 입장을 국민 여러분께 말씀드리지 못했습니다.하지만 시간이 흐르면서 사실과 다른 내용들이 사실인 양 알려지고, 확인되지 않은 이야기들까지 더해졌습니다. 무엇보다 그 과정에서 함께 대표팀을 위해 헌신했던 선수들과 스태프들까지 오해와 추측 속에 놓이는 모습을 보며, 침묵만 하는 것이 과연 옳은 일인지 다시 돌아보게 되었습니다.미국에 머물게 된 것 역시 결과를 외면하거나 피하기 위한 선택은 아니었습니다. 당시 저와 가족을 향한 협박과 신변 안전에 대한 우려가 있었고, 한 가정의 가장으로서 가족을 지켜야 했기 때문입니다. 하지만 그 어떤 이유로도 감독으로서 해야 할 일을 외면하거나 국민 여러분을 피하려 했던 것은 결코 아니었습니다.마지막으로 청문회와 관련해 말씀드리겠습니다.청문회가 열린다면 그 자리는 월드컵 결과에 대해 국민 여러분께 설명드리는 자리라고 생각합니다. 그렇다면 그 자리에 서야 할 사람도 감독인 저입니다.결과에 대한 책임은 오롯이 감독인 저에게 있습니다. 그렇기에 청문회가 열린다면 감독으로서 제가 감당해야 할 책임 역시 저 혼자 끝까지 감당하겠습니다. 국민 여러분 앞에서 제가 알고 있는 사실은 있는 그대로 말씀드리며, 어떠한 질문도 피하지 않겠습니다.국민 여러분께 실망을 안겨드린 점 다시 한번 진심으로 사과드립니다. 보내주신 질책과 비판은 그 말씀 하나하나를 무겁게 가슴에 새기겠습니다.