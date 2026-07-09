크래프톤, ‘서브노티카 2’ 첫 업데이트…바이오모드·협동 플레이 개선

사진자료_#2_서브노티카 2, 얼리 액세스 출시 후 첫 업데이트 진행 0 크래프톤 '서브노티카2' 포스터./크래프톤

크래프톤은 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈가 오픈월드 생존 제작 게임 '서브노티카 2(Subnautica 2)'의 첫 번째 업데이트를 실시했다고 밝혔다.이번 업데이트는 얼리 액세스 기간 동안 이용자 의견을 반영해 게임을 개선하는 '오픈 디벨롭먼트' 방식의 일환으로, 초반 플레이 경험과 핵심 시스템 개선에 초점을 맞췄다.먼저 주변 생물의 능력을 활용하는 '바이오모드(Biomod)' 시스템을 확장했다. 코랄 가든과 악숨 유적 지역에 바이오 연구 장치 2개를 추가해 해금 가능한 바이오모드를 기존 4종에서 6종으로 늘렸으며, 바이오스캐너를 통해 대상을 스캔하면 패시브 바이오모드 슬롯도 추가로 확보할 수 있도록 했다.게임 내 도감 역할을 하는 PDA 데이터뱅크도 개선됐다. 음성 로그가 자동 재생되던 방식을 이용자가 원하는 시점에 직접 재생하도록 변경해 협동 플레이 시 발생하던 혼선을 줄였다.탐험과 생존 시스템도 손봤다. 난파선에는 새로운 이동 경로와 산소 퍼즐을 추가했으며, 수면 위와 기지 내부에서도 달리기가 가능하도록 했다. 이와 함께 태드폴 선착장과 제작기 배치 편의성을 높이고 보관 전용 건설물을 추가하는 등 기지 운영 기능도 개선했다. 렌더링과 크리처 행동, 사용자환경(UI)도 전반적으로 보완했다.페르난도 멜로 언노운 월즈 총괄 프로듀서는 "이번 업데이트는 초반 게임 경험과 핵심 시스템을 더욱 완성도 있게 다듬는 데 집중했다"며 "앞으로도 이용자들과 함께 서브노티카 2의 세계를 지속적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.이진형 크래프톤 본부장은 "서브노티카 2가 얼리 액세스 단계에서 단기간에 500만 플레이어를 확보한 것은 언노운 월즈의 개발 역량과 글로벌 이용자들의 관심 덕분"이라며 "지속적인 업데이트와 안정적인 서비스 운영을 적극 지원하겠다"고 전했다.