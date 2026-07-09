농심, 美 메인스트림 정조준…신라면 글로벌 확장 속도

아토보이 협업부터 한국식 PC방 체험까지

미국 소비자 일상 속 브랜드 접점 확대

농심 뉴욕한국문화원 여름 문화 캠페인 신라면 분식 부스 운영 이미지 (1) 0 농심 뉴욕한국문화원 여름 문화 캠페인 신라면 분식 부스 운영 이미지./농심

농심이 미국 문화와 미식의 중심지 뉴욕에서 신라면 브랜드 확장에 나선다. 현지 유명 레스토랑과 한국문화 콘텐츠 플랫폼을 잇달아 공략하며 K푸드를 대표하는 문화 브랜드로 자리매김하겠다는 전략이다.농심은 7월 한 달간 뉴욕 한식 레스토랑 '아토보이(Atoboy)'와 협업해 신라면을 활용한 특별 메뉴 '신라면 팬케이크'를 선보인다고 9일 밝혔다. 올해 출시 40주년을 맞은 신라면과 아토보이 개점 10주년을 기념한 프로젝트다.아토보이는 한국의 반찬 문화를 현대적으로 재해석한 메뉴로 뉴욕 미식가들에게 주목받고 있는 레스토랑이다. 미쉐린 2스타를 받은 파인 다이닝 '아토믹스(Atomix)'의 기반이 된 곳으로도 알려져 있다.이번 협업 메뉴는 신라면의 매운맛과 아토보이의 창의적인 조리법을 결합한 것이 특징이다. 삶은 신라면 면을 팬에 구워 전처럼 재해석하고, 신라면 스프와 특제 고추기름으로 풍미를 더했다. 새우와 체더치즈를 활용해 익숙한 라면의 맛을 뉴욕식 미식 경험으로 확장했다는 평가다.농심은 레스토랑 협업을 통해 뉴욕 미식 시장에서 신라면의 프리미엄 이미지를 강화한다는 계획이다. 오는 28일 뉴욕 라디오 파크(Radio Park)에서 열리는 아토보이 10주년 행사에도 참여해 셰프와 미식 관계자 등을 대상으로 신라면 분식 메뉴를 선보일 예정이다.문화 콘텐츠와 연계한 마케팅도 이어간다. 농심은 뉴욕한국문화원과 협업해 다음달 22일까지 한국식 PC방 콘셉트 행사장에서 '신라면 분식'을 운영한다.이번 행사는 게임과 함께 라면과 스낵을 즐기는 한국식 PC방 문화를 미국 현지에 소개하기 위해 마련됐다. 농심은 행사장에 신라면컵과 스낵 제품 '빵부장'을 전시하고, 영화제와 K팝 팬 페스티벌 등 주요 행사 기간에는 시식과 샘플링을 진행할 예정이다.농심이 뉴욕에서 다양한 접점을 만드는 배경에는 미국 시장 내 신라면 브랜드 영향력 확대가 있다. 지난해 뉴욕 타임스퀘어에서 대규모 글로벌 캠페인을 진행한 데 이어, 뉴욕 JFK 공항 터미널1에는 '신라면 분식' 글로벌 매장을 열며 해외 소비자와의 접점을 넓혔다.올해 1월에는 미국 ABC 방송의 인기 프로그램 '지미 키멜 라이브'에 신라면이 단독 에피소드 소재로 등장하며 현지 대중문화 속 브랜드 존재감을 높이기도 했다.업계에서는 농심이 미국 시장에서 신라면을 '매운 라면'이라는 제품 영역을 넘어 K컬처를 경험하는 브랜드로 확장하고 있다는 분석이 나온다. 뉴욕 미식계와 문화 공간을 동시에 공략해 현지 소비자들이 자연스럽게 브랜드를 접하도록 만드는 전략이다.농심 관계자는 "지속적인 현지 마케팅과 소비자 접점 확대를 통해 미국을 포함한 글로벌 시장에서 K푸드 대표 브랜드로서 위상을 강화해 나가겠다"고 말했다.