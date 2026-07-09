스테이블코인으로 국제송금 검증…정태영 현대카드 부회장 실험 결실

현대차 해외법인간 송금 진행

국제 송금 및 검증에 7분 소요

'테크기업' 전환 전략 결실

정태영 현대카드 부회장 0 정태영 현대카드 부회장/현대카드

현대카드가 스테이블코인을 활용한 국제송금 실증을 마치면서 정태영 부회장이 추진해 온 '금융 테크기업' 전략이 사업 전반에서 가시화되고 있다. 국내 카드사 중 선제적으로 애플페이를 도입한 데 이어 인공지능(AI) 플랫폼 해외 수출, 블록체인 기반 국제송금까지 사업 영역을 확장하며 테크기업으로의 전환에 속도를 내고 있다는 평가다.9일 카드업계에 따르면 현대카드는 최근 현대자동차 미국 및 멕시코 법인간 송금을 진행하는 타당성 검증(PoC)을 완료했다.현대자동차미국법인(HMA)에서 2만 달러를 스테이블코인(USDT)으로 전환해 현대자동차멕시코법인(HMM)에 송금하고 이를 다시 달러로 전환하는 방식이다. 국제 송금 및 검증 등 전 과정에 평균 7분이 소요됐다. 전통적인 은행간 송금 방식의 경우 3~4시간 이상 소요된다.현대카드는 이번 PoC가 단순 기술 검증을 넘어 스테이블코인을 실제 해외법인 간 송금에 적용했다는 점에서 의미가 크다고 설명했다.현대카드는 유럽 내 현대자동차 해외법인을 대상으로 2차 PoC를 진행할 계획이다. 이번 PoC는 달러 이외의 현지 통화에 기반한 실제 송금으로 진행된다. 환전 과정에서 발생할 수 있는 비용 효율성까지 확인하는 등 종합적인 관점에서 블록체인 상 스테이블코인 송금이 주는 경제적 효익을 검증한다.현대카드는 이번 PoC를 계기로 해외법인간 송금에서 스테이블코인을 활용할 수 있는 기반을 마련한 만큼 현대자동차와 함께 세계 각국에 진출해 있는 현대자동차그룹 해외 법인간 정산, 자금 이체 등 다양한 영역에서 스테이블코인의 확장성을 검토해 나갈 계획이다.이번 스테이블코인 실증 작업은 정 부회장이 장기간 추진해온 데이터·AI 전략의 연장선이라는 평가가 나온다. 정 부회장은 현대카드가 단순히 지급결제 회사에 머무르지 않도록 혁신을 추진해 왔다.앞서 현대카드는 사업자표시신용카드(PLCC)를 중심으로 데이터 플랫폼 경쟁력을 강화해왔다. 다양한 브랜드와의 제휴를 통해 확보한 데이터를 기반으로 AI 경쟁력을 키우겠다는 전략이었다. AI 투자도 공격적으로 진행했다. 정 부회장은 과거 "AI에만 1조원을 투자했다"고 언급하기도 했다. 현대카드의 AI 투자는 성과로도 이어졌다. 지난 2024년 일본 신용카드사에 AI 플랫폼 '유니버스'를 수출하며 금융권 최초의 AI 소프트웨어 해외 수출 사례를 만들었다.애플페이의 선제적인 도입 역시 정 부회장의 의지가 있었기에 가능했다는 해석이 나온다. 정 부회장은 글로벌 결제 생태계 변화에 대응하기 위한 전략적 투자라는 입장을 보여왔다.이번 스테이블코인 국제송금 실증으로 현대카드는 결제를 넘어 해외 송금과 자금 이동 인프라까지 사업 영역을 넓히게 됐다. 현대카드 관계자는 "향후 국제 송금 및 결제 인프라를 비롯해 스테이블코인을 활용한 다양한 비즈니스를 모색하고 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.