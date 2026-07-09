bhc, ‘커링클’ 출시…미니언즈와 손잡고 ‘뿌링클 유니버스’ 확장

커리 시즈닝 치킨에 허니버터요거트 소스 더한 신메뉴 선봬

미니언즈 키링 굿즈·사이드 메뉴 3종 동시 출시

[붙임1] bhc, 신메뉴 ‘커링클’ 이미지 0 bhc 신메뉴 '커링클'./다이닝브랜즈그룹

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 신메뉴 '커링클(CURINKLE)'을 출시하고 글로벌 인기 캐릭터 미니언즈와 협업 마케팅을 전개한다.bhc는 9일 커리 시즈닝을 활용한 신메뉴 '커링클'을 전 채널에서 출시했다고 밝혔다. 신제품은 bhc 대표 메뉴인 '뿌링클'의 세계관인 '뿌링클 유니버스'를 확장하는 신규 시즈닝 치킨이다.커링클은 은은한 커리 향과 크림의 풍미를 더한 달콤·매콤한 시즈닝 치킨에 허니버터요거트 소스를 함께 제공하는 것이 특징이다. 커리 특유의 향을 부담 없이 즐길 수 있도록 했으며, 소스를 곁들여 색다른 맛을 구현했다.이번 신제품 출시에 맞춰 미니언즈와의 협업도 진행한다. bhc는 시즈닝 통을 모티브로 제작한 '미니언즈 시즈닝 키링'을 선보인다. 영화 개봉을 앞둔 미니언즈 캐릭터 4종 가운데 한 가지가 랜덤으로 제공되며, 키링 하단에는 실제 시즈닝을 담을 수 있는 용기를 부착해 실용성을 더했다.bhc 앱과 배달앱에서 미니언즈 세트를 주문하면 신제품 할인 쿠폰과 함께 키링이 랜덤 증정된다. 치킨 박스 안심스티커에도 미니언즈 디자인을 적용해 협업 콘셉트를 강화했다.사이드 메뉴도 함께 선보인다. '크리스피 번'은 뿌링클·밀크·바나나 등 3가지 시즈닝을 입힌 메뉴이며, '콰삭 감자'는 바삭한 크럼블 배터를 입힌 웨지 감자다. '가래떡 떡볶이'는 고추장 베이스의 매콤달콤한 소스와 쌀떡을 조합해 치킨과 함께 즐길 수 있도록 구성했다.bhc 관계자는 "커링클은 뿌링클이 쌓아온 시즈닝 치킨의 경쟁력에 커리라는 새로운 맛을 더한 메뉴"라며 "미니언즈 협업을 통해 맛뿐 아니라 보는 재미와 수집하는 즐거움까지 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.