기후부, 몽골과 에너지 협력…재생에너지 전환·기술 정책 교류 추진

몽골 에너지부와 에너지전환 협력 MOU 체결

포스코인터내셔널, 난방용 히트펌프 사업 진출

한-몽골 장관 면담2 0 9일 몽골 울란바타르에서 진행된 한·몽 에너지 장관 회담에서 김성환 기후에너지환경부 장관(왼쪽)과 바드라흐 나이달라아 몽골 에너지부 장관이 에너지 전환과 환경 분야 협력 방안에 대해 논의하고 있다./기후에너지환경부

정부가 몽골과 에너지 전환 협력 양해각서를 체결하고 정책교류와 인력 양성 등에 협력하기로 했다. 이를 계기로 국내 기업인 포스코인터내셔널은 현지 울란바타르 열병합발전소의 냉각수 폐열을 난방용 열로 전환하는 사업을 추진할 예정이다.기후에너지환경부는 이재명 대통령의 몽골 국빈 방문을 계기로 9일 몽골 울란바타르에서 김성환 장관이 바드라흐 나이달라아 몽골 에너지부 장관과 에너지 전환 협력 양해각서를 체결하는 등 양국의 에너지·환경 협력을 본격화하는 계기를 마련했다고 밝혔다.몽골은 세계 4위의 석탄 보유국으로 석탄 중심의 발전과 난방 구조로 인해 대기오염이 매우 심각한 수준이다. 반면 일조시간이 길고 안정적인 바람 상태를 갖춰 태양광, 풍력 등 재생에너지 잠재력이 높기 때문에 재생에너지 중심의 에너지전환을 국가 핵심 과제로 추진하고 있다.이날 김 장관은 바드라흐 장관과 '에너지전환 협력 양해각서'를 교환하고, 태양광·풍력 등 재생에너지 개발, 전력 기반 시설 확충, 히트펌프를 활용한 지역난방, 기후·에너지 기술 정책교류와 인력 양성 분야에서 협력하기로 했다. 이를 위해 한-몽 에너지협력 공동위원회를 신설하고 한-몽 에너지 비즈니스 포럼 개최를 통해 에너지 기업 간 교류도 활성화할 예정이다.이번 국빈 방문은 정부 간 협력에서 나아가, 포스코인터내셔널이 현지 대표기업 뉴컴과 양해각서를 체결하는 실질적인 성과로도 이어졌다. 포스코인터내셔널은 몽골 에너지부와 협력 양해각서를 체결하고 울란바타르 열병합발전소의 냉각수 폐열을 고효율 히트펌프를 통해 난방용 열로 전환하는 사업을 추진한다. 이 사업이 본격화되면 기존에 매연이 많이 배출되는 석탄화력 중심 열공급 구조가 전기 기반의 고효율 청정난방으로 전환된다.또 몽골의 재생에너지 선도기업인 뉴컴과 공동 협력을 구축하고 히트펌프, 육상 풍력 등 재생에너지 신규사업 개발과 투자를 공동으로 추진함으로써 에너지 전환 과정에서 창출되는 시장 선점에 유리한 입지를 마련할 것으로 기대하고 있다.김 장관은 "몽골은 광활한 영토와 풍부한 바람과 햇빛 등 엄청난 재생에너지 잠재력을 보유하고 있으나, 기술과 기반 시설 부족으로 석탄에 의존함에 따라 대기오염과 온실가스 배출의 이중고를 겪고 있다"며 "이번 정상외교를 계기로 우리의 히트펌프, 재생에너지, 에너지저장장치(ESS) 기술을 토대로 몽골의 에너지 전환을 지원하고 우리 기업들이 친환경 에너지 시장으로 진출할 수 있도록 정부가 뒷받침하겠다"고 밝혔다.