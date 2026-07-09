“적기 공급 최우선” 한성숙 국무총리, 고양창릉 찾아 3기 신도시 속도전 점검

이미지 0 한성숙 국무총리(가운데)와 김윤덕 국토교통부 장관(왼쪽)이 9일 오후 경기 고양창릉 지구를 방문해 신도시 추진 현황을 점검하고 있다./국토교통부

한성숙 국무총리가 고양창릉 3기 신도시를 찾아 수도권 주택공급 속도를 높이기 위한 추진 상황을 점검했다. 정부는 주택 공급과 함께 교통·교육 등 기반시설도 입주 일정에 맞춰 차질 없이 조성하겠다는 방침이다.국토교통부는 9일 오후 한 총리가 김윤덕 국토부 장관과 함께 경기 고양시 덕양구 도내동 고양창릉 지구를 방문해 3기 신도시 추진 현황과 공공택지 조성 속도 제고 방안을 점검했다고 밝혔다.고양창릉은 3기 신도시 핵심 사업지 가운데 하나로, 총 3만8000가구 공급이 예정된 대규모 공공택지다. 보상 절차를 마쳤으며 2024년 첫 마을 단지를 시작으로 주택 건설이 진행 중이다.이날 한 총리는 국토교통부로부터 9·7 공급대책과 1·29 공급대책 추진 현황을 보고받고, 한국토지주택공사(LH)로부터 3기 신도시 및 고양창릉 사업 추진 현황을 보고받았다.정부는 현재 고양창릉 등 2018년 발표한 선행지구 5곳과 광명시흥 등 2021년 발표한 후발지구 3곳 등 8개 지구에서 총 33만6000가구(공공주택 23만9000가구) 공급을 추진하고 있다.올해까지 3기 신도시에서는 총 2만1000가구를 착공했으며, 이 가운데 고양창릉은 4000가구를 착공했다. 내년에는 3기 신도시 전체 1만7000가구, 고양창릉 4000가구를 추가 착공할 계획이다.한 총리는 "수도권 부동산 시장 안정을 위해서는 신속한 공급이 무엇보다 중요하다"며 "3기 신도시 주택이 적기에 공급될 수 있도록 노력해 달라"고 당부했다.이어 "입주민 정주여건과 직결되는 교통·교육·전기·상하수도·지역난방 등 주요 기반시설도 주택 공급 속도에 맞춰 차질 없이 추진해 달라"고 지시했다.김윤덕 장관은 "수도권 주택 공급에서 고양창릉 등 3기 신도시 역할이 매우 중요한 만큼 제도 개선과 면밀한 사업 관리 등 신속한 사업 추진에 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.이어 "공급 속도를 높이더라도 안전사고나 부실시공이 발생하면 국민 신뢰를 얻기 어려운 만큼 장마철 건설현장 근로자 안전과 건축물 안전·품질 관리도 철저히 하겠다"고 밝혔다.